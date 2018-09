Se dă LEGE: Cum poți scăpa de 2 puncte de penalizare! Șoferilor le vor putea fi anulate puncte de penalizare primite ca urmare a abaterilor din trafic doar in urma unei simple vizionari de filme educative despre urmarile grave ale neatenției in trafic sau ale unui comportament neadecvat la volan, prevede un proiect de lege. Inițiativa stabilește, in schimb, ca, pentru șoferii incepatori, suspendarea permisului sa poata fi dispusa mai rapid. Autorii inițiativei legislative arata ca propunerea lor este inspirata din practica altor state, cu rezultate imbucuratoare in ceea ce privește corectarea voluntara a unor acțiuni greșite la volan. mai multe,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

