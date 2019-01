Stiri pe aceeasi tema

- CAMPIONATUL EUROPEAN DE VOLEI 2019 // Naționala feminina de volei a Romaniei a avut noroc la tragerea la sorți pentru EURO 2019. "Tricolorele" sunt in grupa cu Ungaria, Olanda, Croația, Azerbaidjan și Estonia și vor juca meciurile la Budapesta, orașul cel mai apropiat de țara. ...

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost repartizata in Grupa C a Campionatului European din 2019, alaturi de Ungaria, Olanda, Croatia, Azerbaidjan si Estonia, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la Istanbul. Romania a obtinut a 12-a sa participare la un Campionat European,…

- Miercuri are loc la Istanbul tragerea la sorti a grupelor Campionatului European de volei feminin. "Tricolorele" sunt plasate in urna a patra. Pentru prima data Campionatul European feminin va aduna la start 24 de echipe, iar turneul final se va disputa in patru tari diferite: Turcia, Polonia, Slovacia…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa marti, in deplasare, de reprezentativa Danemarcei, scor 3-1, in ultimul meci din grupa preliminara A a Campionatului European din 2019. Tricolorii erau deja calificati la turneul final din etapa anterioara si vor evolua in ultimul act dupa 24…

- Echipa feminina de volei a Romaniei a fost invinsa dramatic de Spania, cu scorul de 3-2 (22-25, 25-16, 25-23, 21-25, 15-13), sambata, in Sala Polivalenta din Alexandria, in Grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2019. Tricolorele obtineau calificarea la turneul final in cazul…

- Olanda e primul si cel mai dificil adversar al Romaniei in grupa principala de la Campionatul European de Handbal Feminin. Vicecampioana europeana acum doi ani si semifinalista la Jocurile Olimpice de la Rio, Olanda a terminat pe primul loc in grupa C.

- Campioana europeana en-titre la handbal feminin, Norvegia, a invins, luni, in grupa D, a Romaniei, reprezentativa Cehiei, cu scorul de 31-17 (20-10), si a obtinut primele doua puncte in competitie. Romania, cu 4, s-a calificat in grupa principala 2, iar miercuri va evolua chiar in compania Norvegiei,…

- Campioana europeana en-titre la handbal feminin, Norvegia, a pierdut sambata, primul meci din grupa D, cu reprezentativa Germaniei, scor 32-33 (16-15). Romania joaca, de Ziua Nationala, de la ora 19.00, cu Cehia, informeaza News.ro.Sambata se disputa primele partide in grupele C si D la Campionatul…