- Liderii ALDE l au propus pentru sefia Senatului pe Ion Popa, presedinte interimar al organizatiei judetene a ALDE Constanta. Acesta a fost in trecut si lider de grup al senatorilor. Popa se va lupta cu Teodor Melescanu, propus de PSD, si cu Alina Gorghiu, propusa de PNL pentru ocuparea locului lasat…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, luni, un mesaj pe Facebook, in care lanseaza sageți la adresa ALDE și a iminentei ieșiri de la guvernare a acestui partid, chiar daca pana la aceasta ora nu a fost facut un anunț oficial. Dancila afirma ca social-democrații vor merge ”inainte” cu guvernarea, alaturi…

- "Am luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura cu atat mai mult cu cat este din ce in ce mai probabila destramarea coalitiei de guvernare si retragerea unui partid din coalitia de guvernare. Am decis sa demaram imediat procedurile (...) si am mandatat liderii grupurilor parlamentare (ale PNL…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata intr-o conferinta de presa daca si-a facut injectii cu Botox, dupa ce in presa au aparut astfel de informatii. Prim-ministrul s-a aratat foarte deranjata de intrebare. Liderii PSD care se aflau in preajma ei au intervenit atunci pentru a incheia conferinta…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat duminica seara ca daca ALDE iese de la guvernare, atunci „intr-o ora” se poate duce sa vorbeasca cu formațiunea lui Calin Popescu Tariceanu pentru o alianța:Nu stiu daca iese (ALDE de la guvernare), nu am apucat sa vorbesc. Pot sa ma aliez cu cei…

- In cadrul conferintei saptamanale a PSD Dambovita, secretarul general, Cristian Stan-primarul municipiului Targoviste si vicepresedintele PSD, Dorinel Soare- primarul comunei Niculesti au abordat o serie de subiecte strict legate de administratia locala dar nu au ezitat nicio clipa sa abordeze…

- O organizatie judeteana ALDE Arad îi cere presedintelui partidului, Calin Popescu-Tariceanu, "sa îsi asume si sa îsi anunte neîntârziat candidatura în alegerile prezidentiale din luna

