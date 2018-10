Stiri pe aceeasi tema

- Se contureaza cea mai slaba prezenta la vot din istoria democratica a Romaniei; „Recordul” de pana acum il reprezinta tot un referendum, pentru schimbarea sistemul de vot din Romania, in uninominal, care a avut loc in 2007, cu 4,8 milioane de votanti care s-au prezentat la vot. La referendumul pentru…

- Un primar din Gorj va fi pe lista la alegerile europerlamentare din 2019. Biroul Permanent Local al PNL Targu Jiu a votat in unanimitate susținerea lui Dumitru Leuștean, primarul orașului Novaci, pentru alegerile europarlamentare. Propunerea va fi inaintata conducerii județene a PNL Gorj. ”Avand in…

- Crin Antonescu revine in politica. Fostul lider PNL se va afla pe lista pentru alegerile europarlamentare: „Am depus astazi documentele”. Crin Antonescu a anunțat, la Romania TV , ca soția sa, Adina Valean, nu va mai candida pentru un nou mandat in Parlamentul European. „Soția mea nu va mai candida,…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca este necesara unirea opozitiei pentru alegerile europarlamentare, spunand ca, daca PSD va castiga alegerile pentru Parlamentul European la diferenta mare fata de al doilea partid clasat, atunci are “vant in panze” pana in 2020. Basescu crede ca opozitia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca alegerile europarlamentare din 2019 sunt cele mai importante de la intrarea Romaniei in UE, precizand ca PNL trebuie sa le castige, pentru ca "vor da masura" in care electoratul se va indrepta spre alte forte politice in detrimentul PSD. "Primele…

- Prezent la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Codrin Ștefanescu, unul din liderii PSD, a oferit o ”exclusivitate”. Codrin Ștefanescu a anunțat ca PSD analizeaza serios posibilitatea ca la alegerile europarlamentare din 2019 sa aiba o lista comuna cu cei de la ALDE. „Facem…

- Traian Basescu considera ca este necesara unirea opozitiei pentru alegerile europarlamentare, spunand ca, daca PSD va castiga alegerile pentru Parlamentul European la diferenta mare fata de al doilea partid clasat, atunci are “vant

- Primul test electoral al anului viitor va fi in luna mai, cand vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European. In noua legislatura, Romania va avea 33 de mandate. Pentru ele se bat 6 partide din legislativul de la București.