Stiri pe aceeasi tema

- Consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, a declarat, intr-un interviu pentru Europa Libera, ca extradarea lui Radu Mazare in Romania poate fi rezolvata ușor, daca autoritațile de la București vor dori acest lucru, pentru ca in țara sa noul președinte este

- Consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, a declarat, intr-un interviu pentru Europa Libera, ca extradarea lui Radu Mazare in Romania poate fi rezolvata ușor, daca autoritațile de la București vor dori acest lucru, pentru ca in țara sa noul președinte este ferm impotriva corupției.…

- Se cauta firma care sa inlocuiasca rosturile de dilatație la podul peste Mureș, la intrare in Alba Iulia • Firma executanta va trebui sa ofere 10 ani garanție pentru lucrari. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care are in administrare DN1, s-a decis sa efectueze lucrari de…

- N.D. La fel ca la Ploiesti si la Campina, printr-o dispozitie a primarului Horia Tiseanu, au fost stabilite locurile speciale pentru afisaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai. Potrivit documentului, in cel de-al doilea municipiu…

- Fox Concept Invest SRL va modifica imobilul de patru etaje pe care il ridica in Navodari, zona Mamaia Nord. Fox Concept Invest SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul "Modificare proiect in curs de executie autorizat cu AC 801 10.10.2018…

- Primaria municipiului Buzau a inceput montarea separatoarelor de sens pe Șoseaua Nordului, in zona Fabricii de Bere. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu atenție. Astazi și maine, in zona strazii Veteranilor se va circula cu restricții. Firma contractata de Primarie a inceput deja montarea separatoarelor…

- Strolz Drilling SRL a obtinut pe data de 22 aprilie, de la Primaria Constanta, un act important de urbanism, in vederea ridicarii unui imobil de patru etaje in Palazu Mare. Este vorba despre certificatul de urbanism nr. 1411, care consta in urmatoarele: "Construire imobil D P 2 4e locuire colectiva…

- Din proiectul de PUZ nu reiese cate imobile are in plan sa construiasca firma, dar suprafata disponibila pe care o are investitorul ajunge la aproape 7.200 mp. Spre comparatie, in Pacurari, firma M.CHIM a construit 4 blocuri inalte pe o suprafata de 2.200 mp. Cert este ca Antares International solicita…