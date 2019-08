Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si firma turca Alsim Alarko Sanayi ve Ticaret AS au semnat, luni, contractul pentru proiectarea si executia lotului 1 din Centura de Sud a Capitalei la standard de autostrada, in prezenta ministrului Transporturilor, Razvan Cuc.…

- 'Luni, 26 august 2019, la sediul Ministerului Transporturilor, la ora 10:00, in prezenta ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, va avea loc semnarea contractului de proiectare si executie 'Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900' Lotul 1: Sector 1. Km 52+070 - Km 52+770 aferent Centura…

- Compania Nationala de Cai Ferate a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari aferente obiectivului 'Modernizarea liniei CF Bucuresti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera', Lot 1: Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre…

- Universitatea Tehnica a Moldovei va avea, in curand, un amfiteatru modern. Lucrarile de constructie sunt pe ultima suta de metri. Pentru acest proiect grandios, institutia a cheltuit 2,5 milioane de lei.

- "SUV-urile au reprezentat 25% din toate vanzarile realizate in 2018, iar acum procentul este de 35%. Pana in 2020 vom castiga probabil inca 5%", le-a spus Witter jurnalistilor dupa publicarea rezultatelor financiare. Profitul operational al Volkswagen a urcat cu 10,3% in primul semestru…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara a postat, luni dimineața, pe Facebook, mai multe poze cu descoperirile realizate de arheologii de la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, care realizeaza sapaturi preventive pe traseul centurii de sud. „Descoperiri importante au fost realizate…

- Contractul privind proiectarea si executia obiectivului de investitii ”Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord – Aeroport International Henri Coanda Bucuresti”, un proiect in valoare de 398 milioane de lei, a fost semnat marti. Ministrul a afirmat ca „nu se pune problema finantarii, banii…

- ARAD. Aeroportul Arad va avea, in 2019, un buget de 8,2 milioane de lei. Asa arata calculele facute de catre reprezentantii aeroportului, calcule pentru care cer girul consilierilor judeteni. SC Aeroportul Arad SA este o societate aflata in subordinea Consiliului Judetean Arad si, drept urmare, bugetul…