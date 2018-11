Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ale Ucrainei au fost plasate in stare de alerta, a anunțat astazi serviciul de presa al Ministerului Apararii. Același ordin, in legatura cu agravarea puternica a situației din stramtoarea Kerci, a fost dat și personalului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Anterior, militarii…

- Potrivit unui martor, cele trei nave sunt tinute in portul Kerci, iar in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Duminica seara, Rusia a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene in Marea Neagra, in urma incidentului fiind raniti sase marinari ucraineni.…

- Uniunea Europeana si NATO au facut apel duminica seara la "detensionare" in Marea Azov si au cerut Moscovei "sa restaureze libertatea de trecere" prin stramtoarea Kerci, relateaza AFP. "Asteptam de la Rusia sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci si facem apel la toate partile sa…

- Explozie in RUSIA, langa un birou al Serviciului federal de securitate: O persoana a murit și alte trei sunt ranite Citeste si Statul Islamic planuia atentate teroriste in Tatarstan ''A fost detonata o incarcatura exploziva'', a declarat un purtator de cuvant al administratiei locale…

- O persoana a fost ucisa si alte trei ranite, miercuri, de o explozie produsa in apropierea unui birou al Serviciului federal de securitate rus (FSB) din orasul Arhanghelsk, situat in nord-vestul Rusiei, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''A fost detonata o incarcatura exploziva'',…

- Culoarul care face legatura intre Marea Neagra și Marea Azov este stramtoarea Kerci , traversata de uriașul Pod al Crimeei, ancora de infrastructura geopolitica ce conecteaza Rusia de peninsula anexata in 2014, scrie digi24.ro. In ultimele luni, tensiunile s-au acutizat in aceasta zona. Autoritațile…

- Site-ul de investigații britanic Bellingcat a facut publica presupusa identitate a celui de-al doilea suspect in cazul Skripal, informația nefiind momentan confirmata de catre autoritațile britanice, relateaza BBC și Reuters.Numele real al celui de-al doilea suspect este Alexander Mishkin…

- "Lumina Institutii de Invatamant isi exprima ingrijorarea fata de retinerea abuziva a sase profesori si angajati ai retelei de licee „Orizont" din Republica Moldova, de etnie turca. Retinerea, facuta in aceasta dimineata de echipe formate din politisti si angajati ai Serviciului de Informatii si Securitate…