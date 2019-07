Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea Carmen Zamfirescu va candida independent la alegerile prezidențiale:Citește și: VIDEO - Traian Basescu a facut o demonstrație de forța in Parlamentul European: reproșuri fara perdea pentru Uniunea Europeana `Ma numesc Carmen Zamfirescu și sunt scriitoare. M-am nascut la…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a susținut un discurs incendiar in Parlamentul European, acolo unde a somat ca Uniunea Europeana sa ia masuri urgente pentru integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana. Basescu a subliniat ca in absența unui angajament ferm din partea UE privind o posibila…

- Președintele Coaliției Naționale Pentru Modernizarea Romaniei, Alexandru Cumpanașu, a reacționat le vestea potrivit careia Romania va importa tancuri Leopard 2 pentru modernizarea Armatei Romane.Șeful CNMR susține ca achiziția trebuie neaparat insoțita de construirea unui centru de mentenanța…

- Compania Aerospatiala Romaero si compania americana Raytheon au semnat astazi, un Memorandum de intelegere pentru dezvoltarea cooperarii industriale pentru programul Patriot, care va permite companiei romanesti sa ofere servicii de productie si mentenanta tehnica pentru sistemele Patriot detinute de…

- "Ma enerveaza ce a facut Macron, iar el, noi il vedem pe Cioloș ca exponent, e un executant al mandatelor date de Macron. Realitatea este ca, spre deosebitede ultimele 3 cicluri electorale la nivel european, azi PPE plus socialiștii nu mai au majoritate, deci nu mai pot trece prin votul Parlamentului…

- Avand in vedere interesul esențial de securitate a Romaniei, de a avea pe teritoriul național capabilitați de producție și mentenanța vitale pentru dezvoltarea, producția și menținerea starii de operativitate a sistemelor de aparare pe ciclul de viața și in situații critice, Compania Naționala Romarm…

- "Nu poti sa spui intr-o singura propozitie despre ce a fost, pentru ca a fost o campanie complexa. (...) Daca sunt bucuros de ceva, sau multumit, sunt multumit de faptul ca, nu numai in aceasta campanie, noi, de cand am preluat guvernarea, PSD a reusit, am reusit sa facem o altfel de politica in…

- Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a decis, la sedinta de joi, transmiterea catre instanta de contencios a unei actiuni pentru a fi stabilita calitatea de colaborator al Securitatii pentru Traian Basescu, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din CNSAS. Surse din cadrul…