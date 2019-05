Stiri pe aceeasi tema

- Atac dur lansat de Traian Basescu la adresa lui Rareș Bogdan, dupa ce liberalul a acuzat ca va fi șeful europarlamentarilor romani. Ambii au fost aleși recent europarlamentari, insa colaborarea pare sa fi debutat cu stangul. Comentand despre inregistrarea dosarului sau privind colaborarea cu Securitatea…

- Deputatul PNL Florin Roman a protestat la faptul ca nu a fost lasat sa vorbeasca inaintea votului pentru alegerea președintelui Camerei Deputaților. Lia Olguța Vasilescu a inceput strigarea deputaților care voteaza și i-a replicat deputatului liberal "Acesta a fost apelul la calm", conform Mediafax.Citește…

- Liderul deputaților PSD, Alfred - Robert Simonis, a criticat discursul Ralucai Turcan din ședința de plen. ”Nu pot sa mai accept lecții de moralitate. (...) Nu pot sa cred ca romanii și-au dorit ca Raluca Turcan și-au dorit sa fie șefa Camerei Deputaților”, a mai spus el, conform Mediafax.Citește…

- Liderul de grup al deputaților UDMR a cerut amanarea votului pentru șefia Camerei Deputaților cu o saptamana. Attila Korodi a facut solicitarea in fața deputaților, iar liderul de grup al PSD, Alfred Simonis, a anunțat ca deputații se vor consulta jumatate de ora pe cererea lui Korodi.Citește…

- Ambasada Marii Britanii apreciaza ca, prin prezenta masiva la vot si printr-o decizie cheie a justitiei, Romania a demonstrat ca institutiile sale functioneaza, iar spiritul civic este mai puternic ca niciodata, conform Agerpres.Citește și: Sindicaliștii din Poliție ii CER DEMISIA lui Carmen…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectele de hotarare privind vacantarea mandatului de deputat al lui Liviu Dragnea si a postului de presedinte al Camerei.Proiectele de hotarare au fost adoptate in unanimitate de deputati, conform Agerpres. Citește și: Sindicaliștii…

- Protestatarul #rezist Mihai Dide a spart doua sticle cu vin in fața sediului CSM. Acesta a fost legitimat de urgența de jandarmi, insa a susținut ca acțiunea sa nu are nimic ilegal.Citește și: Sindicaliștii din Poliție ii CER DEMISIA lui Carmen Dan: 'Fațarnica, ai permis sa ne ranjeasca…

- Vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania (SNPR) Decus, Bogdan Banica, a postat mai multe mesaje adresate lui Carmen Dan, in care scrie ca a calcat demnitatea polițiștilor in picioare, i-a umilit și i-a trimis in patrulare in coșciuge cu roți, conform Mediafax.Citește…