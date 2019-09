Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de UDMR, in cadrul sedintei grupurilor reunite Uniunea a stabilit care vor fi prioritatile formatiunii in sesiunea de toamna. Printre acestea se afla atat prioritati legislative, care se afla deja in circuitul parlamentar, dar care nu au fost inca…

- Avocatul Poporului contesta metoda de adoptare prin OUG a Codului Administrativ, dar si continutul Codului, care inverseaza ordinea constitutionala dintre parlament si Guvern. COMUNICAT AVP Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu excepția de neconstituționalitate a Ordonanței…

- Senatorul Adrian Tutuianu, Pro Romania, a fost de parere ca adopterea Codului Administrativ „era o necesitate, dar adoptarea prin ordonanta de urgenta reprezinta o gafa cu consecinte grave a guvernului, in conditiile in care acest cod va fi contestat.” Tutuianu a amintit aici ca, initial, a fost un…

- De maine, 18 iulie, Legea nr. 130 2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 2002 privind circulatia pe drumurile publice intra in vigoare.Modificarile aduse legislatiei au fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, urmand sa intre in vigoare din data de 18…

- Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, sustine ca „UDMR a procedat corect atunci cand a cerut Guvernului sa corecteze versiunea adoptata prin Ordonanta de Urgenta a Codului Administrativ”, el amintind ca UDMR a cerut coalitiei de guvernare revenirea la forma adoptata de Parlament a Codului administrativ.

- Duminica, 7 iulie, ora 17.00, Asociația „Calea Neamului”, condusa de dr. Mihai Tirnoveanu, in colaborare cu Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM), vor organiza un miting de protest, in fața Guvernului, fața de aprobarea prin Ordonanța de Urgența a Codului Administrativ…

- Pensiile speciale, de mii de lei pentru primari, consilieri locali si judeteni, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene, ar putea fi adoptate miercuri, in sedinta de Guvern, prin Ordonanta de Urgenta. Proiectul a primit aviz negativ, marți, de la Consiliul Economic si Social, in urma unei…

- Decizia a fost luata de guvern, prin ordonanța de urgența, și a creat discuții la nivelul clasei politice și a analiștilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!