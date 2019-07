Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul ranit in furtuna din Grecia si care si-a pierdut copilul si sotia in timpul calamitatilor a ajuns cu o ambulanta, in aceasta dimineata, la Spitalul de Urgenta din Cluj. A ajuns constient si cu o stare a sanatatii stabila. Dupa ciclonul care a lovit statiunea greceasca Halkidiki, romanul ranit…

- Interventie de urgenta a pompierilor constanteni pe Autostrada 4 unde un microbuz a luat foc. Mai multi soferi aflati in trafic au alertat autoritatile prin Serviciul Unic de urgenta 112. Pompierii au gasit duba la kilometrul 10, iar, la momentul sosirii lor, aceasta ardea in totalitate. Din fericire,…

- Probleme pentru Romania din cauza temperaturile extreme din Orientul Mijlociu. Comisia Europeana someaza Romania sa opreasca un export important de oi din cauza conditiilor meteorologice. Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentelor, Vytenis Andriukaitis i-a transmis ministrului agriculturii,…

- Doua persoane de nationalitate romana se numara printre cele șapte persoane care au decedat in urma intemperiilor ce au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza agentia Reuters. O femeie si un baiat de opt ani, ambii de nationalitate romana, au decedat in urma prabusirii acoperisului unui restaurant…

- Comisia Europeana va emite noi reglementari pentru giganții internetului impotriva manipularilor electorale online. Masurile vin ca urmare a campaniilor de dezinformare și a tentativelor de manipulare constatate recent, la alegerile pentru Parlamentul European, transmite AFP. Comisarul european pentru…

- Premiera in Justitie pentru pacienti. Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti a fost obligata de judecatori sa deconteze 15.000 de euro unei paciente care s-a tratat la particular dupa ce un spital de stat a refuzat sa o interneze, anunța siteul www.antena3.ro . Pacienta se afla in coma…

- Ministrul sanatații, Sorina Pintea, a anunțat luni ca va trimite o echipa de control la Spitalul de Urgența din Cluj-Napoca, dupa controlul inopinat facut in weekend la unitatea spitaliceasca. Ministrul a relatat ca vizita sa era așteptata și, cu toate acestea, a constatat o serie de nereguli. “Va vedea…