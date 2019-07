"Guvernul sa initieze cu celeritate un proiect de lege care sa contina masurile necesare pentru reasezarea legislatiei in concordanta cu vointa populara si cu recomandarile organismelor europene. Acestui demers trebuie sa i se ralieze in mod obligatoriu si CSM, cu asumarea rolului sau de garant al independentei justitiei. Am mai spus si o repet, acest lucru nu trebuie facut prin OUG, ci prin lege.

Toata lumea a inteles bine ca SIIJ este o anomalie, nu trebuie sa existe, deci guvernul trebuie sa vina urgent cu o initiativa legislativa care sa reglementeze aceasta anomalie. Decizia este…