Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele executiv al FPTR, Dragos Raducan, a declarat, miercuri dupa amiaza, intr-o conferinta de presa sustinuta la Eforie Nord, ca legea turismului a fost mutilata, dupa ce se ajunsese la un consens. "Aceasta lege a fost mutilata. Cea a lui Dobre (fostul ministru al Turismului…

- Potrivit prim-vicepresedintelui executiv al FPTR, Dragos Raducan, multe hoteluri vor fi inchise in perioada mentionata pentru ca administratorii lor nu le-au putut renova. "Se deschid, dar nu foarte multe, pentru ca anul acesta vor reintra in circuitul turistic multe, multe hoteluri din statiunea…

- Prim-vicepresedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), presedinte al Asociatiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovala, a declarat miercuri seara referitor la proiectul legii turismului adoptat de Guvern ca specialistii in domeniu nu sunt consultati de guvernanti, sustinand totodata…

- In ultimele 24 de ore politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Maramures au verificat 12 agenti economici. Controalele se incadreaza in activitatile pe care oamenii legii le efectueaza in perioada sarbatorilor pascale 2019 pentru prevenirea si combaterea activitatilor comerciale…

- Eveniment inedit la Chișinau: Primul summit in domeniul IT dedicat fetelor și femeilor / Un eveniment inedit dedicat în exclusivitate femeilor și fetelor care activeaza în domeniul IT va avea loc pe data de 23 aprilie 2019, în incinta Centrului de Excelența în domeniul IT…

- Necazurile neincetate, trimise de Dumnezeu omului reprezinta semnul grijii deosebite a lui Dumnezeu fata de noi. Scopul necazurilor e diferit. Ele sunt trimise ori pentru curmarea raului, ori pentru invatatura de minte, ori pentru marea slava din viata viitoare, ori ca pedeapsa pentru pacatele ...

- Litoralul romanesc are sanse sa renasca odata cu scoaterea la vanzare a zeci de hoteluri si pensiuni, care au fost abandonate de proprietari. Cei care au investit acum milioane de dolari ca să le cumpere, le-au făcut de 4 stele, şi spun că nu regretă nicio clipă alegerea…

- Gigi Becali, revenit ca patron in acte la FCSB, ar putea primi prima sanctiune pentru declaratiile sale. Recent, omul de afaceri din Pipera a declarat ca nu vrea sa-si faca echipa de fotbal feminin, deoarece "batjocorim formele facute de Dumnezeu". Declaratia vine in contextul in care UEFA lucreaza…