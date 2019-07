Stiri pe aceeasi tema

- CCR a decis ca amnistia si gratierea nu pot fi interzise Curtea Constitutionala a constatat joi, 18 iulie, ca propunerile care vizeaza exceptarea de la gratiere sau amnistie a persoanelor care au savârsit infractiuni de coruptie sunt neconstitutionale. Potrivit unor surse oficiale,…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, cere demisia presedintelui Klaus Iohannis ca urmare a deciziei prin care CCR a stabilit ca proiectul de modificare a Constitutiei in sensul interzicerii amnistiei si gratierii pentru fapte de coruptie este neconstitutional. Liderul ALDE afirma ca presedintele…

- Curtea Constitutionala a decis joi, in unanimitate, ca amnistia si gratierea nu pot fi interzice prin Constitutie, in contextul in care vorbim de o prerogativa a Parlamentului. Curtea a decis interzicerea Ordonantelor de urgenta pe aceste teme este insa constitutionala.

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca liberalii vor inainta luni Parlamentului proiectul de revizuire a Constituției, precizand ca inițiativa a fost transmisa și partenerilor din Opoziție care au semnat acordul național politic propus de președintele Klaus Iohannis potrivit mediafax.„Curtea…

- „E de presupus ca un esec al presedintelui il va dezarma in pozitionarea sa foarte agresiva din ultima perioada fata de Guvern si de majoritate. Ce ar insemna pentru noi un succes al referendumului? Ce a insemnat referendumul facut de Basescu cu ani in urma cu acea imbecilitate de reducere a numarului…