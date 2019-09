Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Marii Britanii a anunțat, marți, ca decizia premierului Boris Johnson de prorogare a Parlamentului de la Londra este ilegala, o hotarare ce ofera mai multe șanse parlamentarilor de a obstrucționa planurile premierului privind Brexit. Lady Hale, președintele Curții Supreme…

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- Premierul britanic Boris Johnson a negat joi ca ar fi indus-o în eroare pe regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, în legatura cu motivele pentru care a decis sa suspende Parlamentul de la Londra, dupa ce o instanța din Scoția a declarat ilegala decizia, relateaza agenția DPA, citata de…

- Cea mai înalta curte din Scoția a decis miercuri ca decizia premierului britanic de a suspenda Parlamentul pentru cinci saptamâni este ilegala, a anunțat parlamentarul care a contestat masura luata de Boris Johnson, potrivit Reuters. Parlamentul a fost ”prorogat” (suspendat),…

- Parlamentul de la Londra a fost prorogat, pâna pe 14 octombrie, ca urmare a deciziei de a respinge propunerea premierului Boris Johnson de convocare a alegerilor legislative anticipate, în contextul dezacordului privind producerea unui Brexit fara acord, relateaza Mediafax citand site-ul…

- ''Actiunea a fost respinsa'', a declarat judecatorul Ian Burnett.Actiunea a fost intentata de antreprenoarea Gina Miller.Tribunalul Superior a decis totusi ca reclamanta are dreptul sa faca recurs la Tribunalul Suprem, maxima instanta judiciara in Regatul Unit, care va analiza…

- Amanarea pana pe 14 octombrie a discursului reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, solicitata miercuri de premierul Boris Johnson si acceptata de regina, este o practica obisnuita la inceputul sesiunilor legislativului de la Londra, insa acum ea a starnit protestele opozitiei care din cauza acestei…