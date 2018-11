Stiri pe aceeasi tema

- Filiala Partidului Social Democrat (PSD) din Spania se declara dezamagita de Gabriela Firea, care la vizita sa de la Madrid, ar fi ignorat problemele a peste un milion de romani. Organizatia social-democrata chiar a depus și un memoriu, la nivelul conducerii centrale, in care cere ca primarul Capitalei…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care participa marti la sedinta Biroului Permanent PSD, a declarat ca a criticat stilul de conducere al lui Liviu Dragnea, si nu PSD, precizand ca daca se gaseste o singura precizare jignitoare facuta de ea la adresa formatiunii isi depune demisia.

- Parlamentarul Nicușor Dan susține ca Gabriela Firea este interesata doar de cariera sa politica si nu de administrarea Capitalei, dand exemplu stadiul lucrarilor la metroul Drumul Taberei,"Incompetența autoritaților a dus la abandonarea lucrarilor la metroul din Drumul Taberei, deși exista…