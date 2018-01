Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea celui mai mare salon de tehnologie din lume destinat marelui public, Consumer Electronic Show, a fost afectata de ploaie torentiala, facand gigantul in tehnologie Google incapabil sa-si deschida standul in prima zi a targului. Se asteapta ca expozitia anuala din Las Vegas,…

- Daca este sa ne luam dupa numele scrise anul trecut, lista a fost un succes pentru ca 17 din cele 50 de predictii s-au adeverit. Regele Mihai I, Hugh Hefner, Jerry Lewis, David Rockefeller sunt doar cativa dintre cei care s-au stins in 2017. Sean Connery (foto) - actor - 88 de ani Jacques…

- Economia romaneasca ar putea creste cu 8-9% in acest an, dublu fata de cea mondiala si triplu raportat la cea europeana, sustine Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE). 'Ciclul de acomodare monetara s-a incheiat, dobanzile nu vor mai…

- Un fan al Denisei Raducu si-a demonstrat atasamentul fata de artista care a plecat dintre noi timpuriu, tatuandu-si pe brat chipul cantaretei. Acesta a publicat poza cu tatuajul respectiv pe Facebook,A iar prietenii sai l-au felicitat pentru gestul facut in memoria Denisei.

- „Ziarul de Iasi" a scris in repetate randuri despre cele trei mari probleme care i se imputa lui Beatrice Rancea: Gala Operelor Nationale care nu a mai avut loc la Bucuresti, programata pe 28 decembrie, contractele incheiate intre Opera si regizorul Andrei Serban, valoarea si legalitatea acestora, dar…

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, a anuntat vineri Press Association. Cel mai recent material discografic al cantaretului Ed Sheeran, intitulat "Divide",…

- Scriitorul israelian de origine romana Aharon Appelfeld, una dintre vocile cele mai importante ale literaturii israeliene, supravietuitor al Holocaustului, a decedat in timpul noptii la varsta de 85 de ani au anuntat joi apropiatii, relateaza AFP, preluat de Antena 3.Opera sa, consacrata in cea mai…

- Meghan Markle urmeaza sa devina soție de prinț și ducesa in mai, cand va fi oficializata casatoria sa cu Harry. E invidiata de toata lumea și toți stau cu ochii pe ea. Ai fi tentat sa crezi ca a fi membru al Familiei regale britanice presupune o viața roz, ca fiecare face doar ce vrea, atunci cand vrea.…

- Fostul tobosar al formatiei The Beatles, Ringo Starr a primit titlul de cavaler din partea Coroanei Britanice, conform listei traditionale cu distinctii regale de Anul Nou publicata vineri, relateaza Reuters. Acesta este cel de al doilea titlu britanic primit de fostul component al grupului legendar…

- Gheorghe Alupoaei “Sculptura este arta inteligenței” – Pablo Picasso. Profesor Dumitru APOSTOLACHE In partea a doua a lunii decembrie, legenda Ciorapeilor de Craciun a fost reinviata. Cam toți, mai mici ori mai mari, ne-am scos de la adapost cate un ciorapel ori ne-am cumparat unul nou, pregatindu-ne…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi.Cei doi au stat alaturi de regina Elisabeta a II-a si printul…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, de la tribuna Camerei Superioare, ca legile Justiției trebuiau modificate mai amplu și ca membrii Comisiei speciale au facut „o opera mult mai modesta”. Liderul ALDE i-a criticat pe magistrați, pe protestatari și pe reprezentanții opoziției,…

- In aceste zile de doliu national galatenii pot vizita gratuit si multi deja au si facut-o, expozitia "Arta si ceremonial la mesele regale". Sunt expuse 270 de piese de colectie din argint, portelan sau cristal, toate folosite in mod cotidian de familia regala de-a lungul timpului, inclusiv de regele…

- Palatul Buckingham a dat publicitatii luni un nou portret al printului consort Philip, pictat de artistul nascut in Australia Ralph Heimans in anul in care sotul reginei Elisabeta a II-a si-a anuntat retragerea din viata publica, relateaza Reuters. Portretul, care il arata pe print in picioare in…

- Palatul Buckingham a dat publicitații luni un nou portret al prințului consort Philip, pictat de artistul nascut in Australia Ralph Heimans in anul in care soțul reginei Elisabeta a II-a și-a anunțat retragerea din viața publica, relateaza Reuters. Portretul, care îl arata pe prinț…

- In fiecare an, in prima decada a lunii decembrie, profesori si elevi de la institutiile de invatamant din municipiul Pascani si din orasele Targu Frumos si Harlau, parcurg un traseu de suflet catre tinuturi de legenda, dar, in egala masura, incarcate si de nemuritoare pagini de literatura. Este vorba…

- Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria a organizat miercuri, 6 decembrie, cea de-a doua editie a Concertului de sarbatori care anul acesta a fost oferit cu generozitate de marea soprana Mariana Nicolesco si de laureati ai Concursului International de Canto Hariclea Darclee. Un Regal de muzica de opera…

- Cantaretei ii lipseau celebritatea de-altadata, dar regreta si momentele petrecute departe de familie, scrie ONE. „Imi aduc aminte ca eram plecata cel putin 20 de zile din 30, cat are o luna! Tot timpul faceam si desfaceam valizele, imi era tare dor de patul de acasa, dar salile arhipline…

- Meghan Markle, viitoarea soție a prințului Harry, a trecut cu succes testul celor mai exigenți membri ai Casei Regale britanice: cei trei caini ai reginei Elisabeta a II-a, Willow, Candy și Vulca.

- Cativa romani au fost nominalizati de-a lungul istoriei la Premiile Grammy (n.r. echivalentul Premiilor Oscar), iar pana in prezent doar doi conationali l-au castigat. Conform statisticilor de specialitate, Christian Badea a castigat un Premiu Grammy in 1985, pentru opera „Antoniu si Cleopatra” de Samuel…

- Moderatorul de la Antena 1, Dan Negru, a comentfat despre o intalnitre pe care a avut-o cu Regele Mihai, in urma cu cațiva ani. Prezentatorul de televiziune Dan Negru a facut public, pe pagina sa de pe o rețea de socializare, o imagine in care apare alaturi de familia regala. Intalnirea dintre Dan Negru…

- Incepand de maine, carti de condoleante se vor deschide simultan la Castelul Peles, la Palatul Regal din Calea Victoriei (Muzeul Ntional de Arta) si la palatul Elisabeta, Șoseaua Kiseleff 28C, București. Ele vor fi la dispozitie publicului timp de 40 de zile. Condoleante pot fi transmise…

- Prințul Harry și logodnica lui, actrița americana Meghan Markle, au avut parte de o primire entuziasmanta, vineri, în Nothingam - un oraș din centrul Angliei -, cu ocazia primei lor vizite oficiale dupa anunțul referitor la casatoria cuplului, ce va avea loc în 2018. Sute de persoane…

- La Teatrul de Opera și Balet in acest clipe are loc tradiționala Gala a Laureaților Moldovenesc.Mijlocașul lui Rostov, Alexandru Gațcan a fost ales pentru al doilea an consecutiv "jucatorul anului" in Moldova.

- Vineri, la Conacul-muzeu ”Constantin și Ion Stere din Bucov” (coordinator: Corina Marașescu), a avut loc întâlnirea membrilor fondatori ai Fundatiei „Constantin Stere„ , in vederea actalizarii statutului sau de functionare. Principalul punct al ordinii de zi a…

- La data de 27.11.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Biroul Teritorial Dambovita impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita au efectuat un numar 6 perchezitii domiciliare…

- Prințul Harry și Meghan Markle se vor casatori in primavara anului viitor, dupa cum a anunțat Clarence House. Vestea ca va urma o noua nunta regala aparuse de ceva timp, insa abia acum a fost confirmat oficial. Prințul Harry (33 de ani) și Meghan Markle (36 de ani) sunt logodiți. Este anunțul oficial,…

- Înca din prima tinerețe, Hvorovstovski a reușit sa cucereasca inimile oamenilor din întreaga lume, devenind nu doar o vedeta de prima marime a scenei de opera, ci și un adevarat rocker, un rebel care a spart stereotipurile în care sunt încadrați cântareții de opera.…

- O noua pictura murala a aparut astazi pe un bloc de locuit din sectorul Botanica al municipiului Chișinau. Este vorba de o secvența din povestea „Fata babei și fata mosneagului”. Pictura a fost realizata de tânarul Radu Dumbrava sși are 44 de metri patrați.…

- Sfantul Ierarh Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, este pomenit in calendarul creștin ortodox la 17 noiembrie. Sfantul Grigorie Taumaturgul s-a nascut in cetatea Neocezareea din Pont, intr-o familie pagana și a primit o educație laica desavarșita, studiind filosofia, retorica și dreptul. Pentru…

- Aseara, la Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo; a avut loc lansarea filmului "OVIDIUS 50 de ani de la infratirea oraselor Constanta si Sulmonaldquo;, eveniment care a incheiat un amplu "desfasuratorldquo; de manifestari dedicate comemorarii a 2000 de ani de la moartea poetului roman…

- In aceasta seara, de la orele 18.00, la Teatrul de Opera si Balet Oleg Danovski din Constanta a avut loc premiera filmului documentar Ovidius. "Am avut placerea de a lucra la realizarea acestui film alaturi de trei profesionisti si in acelasi timp prieteni Constantin Titineanu Titi , Cristian Broasca…

- Pasionatii si colectionarii de arta asteapta cu nerabdare expozitia spectaculoasa de arta din New York ce va avea loc saptamana viitoare. Starurile licitatiei vor fi un tablou pictat de Leonardo Da Vinci si un Ferrari rosu cu care a concurat Michael Schumacher, potrivit Bloomberg. In mod…

- Donald Trump a ajuns in China, cel mai important moment al vizitei președintelui american in Asia. Programul nuclear al Coreei de Nord și deficitul comercial la Statelor Unite in relațiile bilaterale cu Beijingul sunt doar doua teme care vor fi discutate de cei doi lideri.

- Sargeant, membru al Partidului Laburist galez (de opoziție), declarase pentru media locala in urma cu cateva zile ca dorește o ancheta rapida cu privire la acuzațiile respective 'pentru a-i permite sa se faca lumina asupra numelui' sau. Potrivit Sky News, cauza morții lui Carl Sargeant nu…

- In ultima vreme, tot mai multe lucruri incep sa iasa la iveala cu privire la moartea Denisei Raducu. Și, evident, se fac tot felul de speculații cu privire la boala de care a suferit și care, acum aproape patru luni, a rait-o din lumea celor vii.

- Exista foarte putine portrete comtemporane cu regina Maria I a Scotiei. Acesta a fost implicata atat intr-un complot de ucidere a sotului sau, cat si a verisoarei sale regina Elisabeta I. In prezent, a fost descoperit un portret straniu al...

- Un bust in piatra al boierului Patrașu Brezoianu a fost dezvelit, sambata, in comuna dambovițeana Brezoaele. Bustul a fost realizat Post-ul Bust al boierului Patrașcu Brezoianu, opera a sculptorului Olimpiu Eli Petre, dezvelit la Brezoaele apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Familia regala britanica este foarte iubita in intreaga lume, iar micul print George si sora lui, printesa Charlotte, au cucerit iremediabil sufletele britanicilor, dar si pe cel al strabunicii lor, care este topita dupa ei. George si strabunica lui, regina Elisabeta a II-a, au o relatie mai speciala,…

- Libretul: I. Vsevolojski si M. Petipa Dupa povestea lui Charles Perault Coregrafia: Marius Petipa Redactia Constantin Sergheev (Sankt Petersburg) Scenografia: Veaceslav Ocunev Pictor de costume: Irina Press Maestru in Arta Premiera mondiala: 3 ianuarie 1890, la Teatrul Mariinsky din Sankt-Petersburg.…

- Niculina Stoican este managerul ansamblui Maria Tanase din Craiova si are in subordine un grup de peste 60 de persoane. Invitata intr-o emisiune tv aceasta a declarat ca sunt cu totii ca o familie si se inteleg bine.

- Intr o seara friguroasa de octombrie, drama batranului bufon Rigoletto a reusit sa i emotioneze profund pe constantenii care au venit in numar mare in sala de spectacole a Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;, pentru a uita, mai bine de doua ore, de oboseala si de neajunsurile cotidiene.…

- Autoritațile municipale din Chișinau au elaborat și propun pentru dezbateri publice o lista a locurilor în care pot fi desfașurate manifestații publice. Lista a aparut ca reacție la plângerile cetațenilor legate de multiplele acțiuni organizate în Piața Marii Adunari Naționale,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit, luni, la Adevarul Live, despre probleme din domeniul sanatatii cu care se confrunta Bucurestiului. In acest context, edilul a tinut sa precizeze ca cei doi medici de la Spitalul Colentina , Ionut Gobej si Dorin Bica, care si-au anuntat demisia…

- "Cu mare tristete informam ca Rosemary Leach s-a stins din viata la spitalul, la 21 de octubre, dupa o scurta suferinta", a subliniat intr-un comunicat reprezentantul actritei. De-a lungul carierei sale, Rosemary Leach a primit prestigiosul premiu de teatru 'Olivier' pentru interpretarea sa…

- Melomanii tomitani s au reintalni, miercuri seara, in foaierul Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;, atrasi de perspectiva unui recital de violoncel fara acompaniament.In program, suitele nr. 1 si 2 de Bach carora solistul serii, Ghiorghita Tanase, le a facut si o prezentare, comparand…

- Muzeul Brilei &bdquoCarol I&rdquo v invit vineri 20 octombrie 2017 ora 17 la Casa Memorial &bdquoPanait Istrati&rdquo (Grdina Public) la lansarea crii Panait Istrati &ndash povestitorul fotograf fotograful povestitor album bilingv publicat de Editura Muzeului Naional al Literaturii Române Bucur...

- Rihanna este una dintre cele mai in voga cantarețe, are concerte internaționale de milioane de dolari și o mulțime de fani in intraga lume. Cand vine vorba de confort, artista nu se sfiește sa investeasca sume urașe de bani. Vedeta si-a marit colectia de case si si-a cumparat o vila impresionanta, arata…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” din Craiova continua proiectul intitulat “Carticica pentru prichindei și copii mai maricei”. In perioda 16-19 octombrie tema aleasa de organizatori va fi Alice in Țara Minunilor. Opera a scriitorului britanic Lewis Carroll, “Alice in ...