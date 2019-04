Stiri pe aceeasi tema

- Botoșanenii, fie ca sunt bolnavi sau nu, suna cu incredere la 112. Vorbim despre o incredere dusa uneori la extrem. Și astfel, din nefericire, medicii botoșaneni se confrunta cu tot mai multe afecțiuni inchipuite ale pacienților.

- Asociația “Acasa in Banat” continua sa faca fapte bune. Astfel, sambata, 2 martie, reprezentanții ONG-ului creat de doi tineri din Timișoara iși propun sa renoveze intr-o singura zi cladirea fostei primarii din localitatea Valeapai, din județul Caraș-Severin, pentru a o transforma in casa parohiala.…

- Crucea Rosie Filiala Covasna invita școlile din județ sa se inscrie cu elevii la Concursul de Prim Ajutor „Sanitarii Pricepuți”. Inscrierile se realizeaza pana in martie. Competiția va avea loc la Sfantu Gheorghe, in data de 14 mai (a.c.), fiind derulata in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Județean…

- Echipa „Plantam fapte bune in Romania” revine in Timiș pentru a face din nou diferența. Zeci de mii de puieți urmeaza sa fie plantați la Cralovaț. In data de 16 martie, in satul care aparține de comuna Topolovațu Mare, va fi impadurit un teren de cinci hectare. Vor fi plantați nu mai puțin de 25.000…

- Renovata in urma cu șase luni de Asociatia Impreuna pentru Dezvoltarea Comunitatii (AIDC), cea mai ingusta strada din Europa, Strada Sforii, are nevoie de curațare și refacere a pereților. Deși trecatorilor le era pus la dispozitie un perete special pe care puteau sa scrie sau sa deseneze, unii nu s-au…

- In aceasta noapte medicii de la Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina la pentru a salva o tanara de 25 de ani din Valu lui Traian.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al SAJ Constanta, spune ca "a fost o solicitare la o pacienta 25 ani gasita in…

- Cazul femeii din Slobozia, care a murit de gripa, a intrat in atenția procurorilor, dupa ce s-au descoperit posibile indicii spre o greșeala a cadrelor medicale. Conform unui comunicat al Spitalului Judetean de Urgente, se asteapta rezultatele necropsiei pentru stabilirea exacta a cauzelor care au…

- In Romania exista peste 600 de cladiri clasate in lista monumentelor care sunt in stare de colaps sau precolaps pentru care nu mai exista finanțari importante salvatoare, de aceea arhitectul Eugen Vaida inițiaza in 2016 “Ambulanța pentru monumente”. Prin acest proiect pilot și-a propus sa reuneasca…