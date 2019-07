Stiri pe aceeasi tema

- Pecheziția locuinței lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimei din Caracal a inceput dupa aproximativ trei ore de la momentul in care s-a obținut autorizația, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din ancheta.Surse judiciare au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca autorizația…

- Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca polițiștii din Caracal știau locația in care se afla Gheorghe Dinca inca din noaptea de joi spre vineri, dar nu au organizat un flagrant, așa cum le permitea legea, ci au preferat sa aștepte autorizație de percheziție pentru dimineața.

- Alexandru Cumpanasu este un cunoscut realizator de emisiuni, președinte al Asociației pentru Implementarea Democrației, președinte al CNMR si nu in ultimul rand, unchiul Alexandrei, tanara ucisa la Caracal. Barbatul a avut o reactie socanta vizavi de cele intamplate in casa lui Gheorghe Dinca.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul fetelor disparute din Caracal, nu recunoaște nicio fapta in fața anchetatorilor, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Potrivit unor surse judiciare, Gheorghe Dinca, suspectul principal in cazul din Caracal, se afla, la ora transmiterii…

- Politistii efectueaza perchezitii in Caracal, in cadrul unei anchete legate de disparitia unei adolescente de 15 ani, dintr-o comuna de langa Caracal. Pe Facebook a aparut o fotografie insotita de un mesaj terifiant.

- Procurorul general, Bogdan Licu, a avut vineri prima reacție dupa ce Curtea de Apel Craiova i-a respins solicitarea de revizuire a adopției Sorinei de catre cuplul de romani din țara. El a spus ca atunci cand a facut acest demers a mizat pe o decizie favorabila și ca legea l-a obligat sa nu fie spectator…

- Avocata familiei care a primit in adoptie fetita din Baia de Arama a anuntat, luni, ca a depus plangere penala impotriva procurorului general interimar Bogdan Licu si a procurorului care se ocupa de ancheta,...

- Avocata familiei care a primit in adoptie fetita din Baia de Arama a anuntat, luni, ca a depus plangere penala impotriva procurorului general interimar Bogdan Licu si a procurorului care se ocupa de ancheta, Mihaiela Iorga Moraru. Avocata sustine ca procurorul Mihaiela Iorga Moraru de la Sectia de investigare…