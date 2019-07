Liderii UE au ajuns marti seara la un acord privind viitorii sefi ai institutiilor blocului comunitar. Ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, a fost desemnata presedinte al Comisiei Europene, iar Christine Lagarde, presedinte al Bancii Centrale Europene (BCE).



David Lipton, prim-adjunctul directorului general al Fondului Monetar International, va prelua interimar conducerea FMI, in urma nominalizarii lui Christine Lagarde la presedintia BCE.



Vorbind in marja unei conferinte de afaceri care s-a desfasurat sambata la Aix-en-Provence, in sudul Frantei, Le Maire a…