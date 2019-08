Un asistent medical comunitar și un mediator sanitar, care sa intregeasca echipa de asistența medicala comunitara, din cadrul unui proiect privind crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei și a excluziunii sociale, derulat in județ, vor fi selectați in perioada urmatoare. Dosarele de inscriere in vederea recrutarii și selecției specialiștilor in cadrul proiectului […] Articolul Se cauta specialiști in cadrul unui proiect privind crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei și a excluziunii sociale apare prima data…