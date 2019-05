Se caută soluţii pentru administrarea spaţiilor din incinta stadionului Autoritatile locale cauta solutii pentru a gestiona spatiile din incinta viitorului Stadion Municipal. Lucrarile sunt aproape finalizate si vor fi disponibile spatii generoase, de cateva mii de metri patrati. Edilul din Targu-Jiu, Marcel Romanescu susține, insa ca primaria nu va putea suporta costurile pe care le va presupune administrarea spațiilor comerciale, autoritațile intenționand sa organizeze și altfel de evenimente pe stadion, in afara celor sportive pentru a face rost de bani. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a precizat ca se cauta o formula pentru un plan de administrare a… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Targu Jiu au decis sa organizeze Sarbatoarea Narciselor cu o saptamana la tarziu. Astfel, in loc de 6 mai, manifestarile din Poiana Narciselor vor avea loc pe 12 mai. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca ...

- Autoritatile din Targu Jiu au decis sa organizeze Sarbatoarea Narciselor cu o saptamana la tarziu. Astfel, in loc de 6 mai, manifestarile din Poiana Narciselor vor avea loc pe 12 mai. Pana atunci, insa reprezentanții municipalitații se pregatesc sa organizeze manifestarile dedicate Zilei Muncii , manifestari…

- Zilele Municipiului Targu Jiu vor avea loc tot in luna mai, desi ne vom afla in plina campanie electorala pentru alegerile europarlamentare. Autoritațile locale au obținut o derogare de la Insituția Prefectului pentru ca Zilele Orasului sa fie organizate tot in saptamana in care sunt sarbatoriti Sfintii…

- Cresterea salariului minim in constructii de la 1.900 la 3.000 de lei a afectat toate valorile financiare pentru lucrarile aflate in derulare pe raza municipiului Targu Jiu. Firmele de constructii care au castigat contracte pentru modernizarea infrastructurii in oras au transmis municipalitatii ca este…

- Sunt șanse mari pentru a fi continuate proiectele de anvelopare termica a altor blocuri din muncipiul Targu Jiu, in condițiile in care Ministerul Dezvoltarii Regionale ar putea aloca in bugetul din acest an fondurile necesare pentru continuarea programului. De asemenea, autoritațile anunța ca anul acesta…

- Locuitorii din cartierul Narciselor vor avea strazi asfaltate in acest an. Autoritatile promit de mult modernizarea infrastructurii stradale in zona caselor din cartierul Narciselor, dar nu au mai reusit sa se tina de cuvant. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, ...

- Autoritatile locale vor organiza licitatii in aceasta luna pentru modernizarea primului tronson din Calea Eroilor si reabilitarea Colegiului National „Tudor Vladimirescu“. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat ca pentru modernizarea Colegiului National „Tudor Vladimirescu“ va avea loc…

- Locuitorii din cartierul Narciselor vor avea strazi asfaltate in acest an. Autoritatile promit demult modernizarea infrastructurii stradale in zona caselor din cartierul Narciselor, dar nu au mai reusit sa se tina de cuvant. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a precizat acum ca au fost alocate…