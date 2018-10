Se caută personal pentru creşele din Braşov (Social) Serviciul Public Administrare Crese (SPAC) Brașov cauta sa angajeze, in luna noiembrie 2018, 11 persoane. Doua dintre posturile vacante sunt pe perioada determinata, dar 9 sunt pe perioada nedeterminata. Pentru cele opt crese din municipiul Brasov se cauta 8 ingrijitoare copii (contract pe perioada nedeterminata) si o alta ingrijitoare, dar pe perioada determinata – pana in 1 septembrie 2019. Se mai cauta un... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajari in Argeș! Se cauta ingrijitoare pentru Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti. Fara vechime. Spitalul Județean de Urgența Pitești organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale, vacante de ingrijitoare – 6 posturi. Conditiile specifice necesare…

- Primaria Timișoara face noi angajari. De data aceasta, municipalitatea anunța ca are nevoie de aproape 20 de persoane, care iși vor desfașura activitatea in cadrul Serviciului Public Creșe. Potrivit unui anunț postat pe site-ul primariei, este organizat concurs pentru ocuparea a 15 posturi de ingrijitoare…

- Peste 16.000 de autovehicule comerciale vor intrerupe activitatea la nivel national, pe o perioada nedeterminata, in semn de protest fata de ordinul dat de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, prin care acesta a modificat normele privind transportul interjudetean de persoane, a declarat joi, pentru…

- Reprezentantii RATBV au tinut sa reaminteasca, printr-un comunicat de presa, in ce conditii se acorda transportul gratuit pentru elevii care merg la scoala cu mijloacele de transport in comun. Astfel, RATBV a reamintit ca beneficiaza de gratuitate la transportul cu mijloacele de transport in…

- In primele șapte luni ale acestui an, numarul sosirilor si al innoptarilor turistilor, in judetul Brasov, a crescut cu 7,4% respectiv 4,8%, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017. Mai exact, in perioada ianuarie – iulie 2018, in județul Brașov au sosit 729.823 de turiști, cu 50.443 mai…

- Colegiul National Pedagogic "Constantin Bratescu" din Constanta organizeaza concurs de recutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, astfel: 0,50 post ingrijitor, post vacant, perioada nedeterminata, studii generale medii; 0,50 post lenjer, post vacant,…

- "Inalti ca brazii" si in stare sa mute si muntii din loc! Asa i-am putea descrie pe participantii de anul acesta la concursul Strongman, desfasurat in cadrul Festivalului Berii Oktoberfest. La editia cu numarul 10 a festivalului berii vom avea parte si de probe cu calificativ maxim! In premiera…

- Medicul neurochirurg Dan Bentia si-a inceput cariera in 2001 in sistemul de sanatate public, dupa 11 ani la Spitalul Floreasca, a luat decizia de a se muta in Brasov, unde a primit o oferta de munca intr-un spital privat. In acea perioada atat medicii,...