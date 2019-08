Se caută manager pentru Maternitatea „Elena Doamna“. Concursul, luna viitoare Concursul va avea loc la inceputul lunii septembrie, pana la finalul lunii august fiind data limita pentru inscrierea candidatilor, dosarele urmand sa fie verificate pana pe 2 septembrie, iar pe 12 septembrie va avea loc sustinerea publica a proiectului de management. Pe data de 17, in aceeasi luna, vor fi publicate rezultatele finale ale concursului. Pentru proiectul de management candidatii trebuie sa aleaga una dintre temele cadru si anume: planificarea (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

