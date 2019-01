Se caută încă un purtător de cuvânt la Poliția Gorj! În ce va consta proba practică

Poliția Romana a dat startul angajarilor din sursa externa. La IPJ Gorj este scos la concurs un post de ofiter specialist I, cel de purtator de cuvant. Candidații trebuie sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licența sau echivalenta sau studii universitare de licența, ciclul I de studii universitare, in sistem Bologna. Inscrierile se vor incheia pe 22 ianuarie, iar dupa examinarea psihologica și medicala urmeaza doua probe: cea practica și testul scris, care va consta in rezolvarea unui test-grila. „Proba practica va fi proiectata astfel incat… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

