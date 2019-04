Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30.000 de persoane au venit vineri la Bursa Generala a Locurilor de Munca, unde au fost prezentate peste 44.600 de oferte. Dintre persoanele participante, 911 au fost angajate pe loc, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), organizatorul…

- Zeci de agenți economici din Gorj au fost prezenți cu oferte de job-uri vineri, 12 aprilie, la Bursa Generala a Locurilor de Munca organizata de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Gorj. Printre aceștia s-au aflat și marile comp...

- Aproape 300 de persoane au fost selectate in vederea angajarii, in urma participarii la Bursa Generala a Locurilor de Munca care a fost organizata vineri la Botosani, a declarat directorul executiv de la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), Teodor Dimitriu. Potrivit acestuia, la…

- Peste 32.000 de locuri de munca sunt oferite la Bursa Generala a Locurilor de Munca, organizata vineri de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Bursa se desfasoara in 82 de locatii din toata tara, iar cele mai multe locuri de munca sunt disponibile in Bucuresti, Constanta, Bihor, Ilfov,…

- ■ Bursa Generala a Locurilor de Munca are loc astazi, pe 12 aprilie ■ evenimentul se va desfasura la Piatra Neamt, Roman si Tirgu Neamt ■Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza Bursa Generala a Locurilor de Munca. Evenimentul este programat a avea loc astazi, 12 aprilie si se va…

- Peste 30.000 de locuri de munca sunt disponibile in cadrul Bursei Generale a Locurilor de Munca, eveniment organizat vineri de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Targul de...

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Argeș organizeaza, ca in fiecare an, Bursa Generala a Locurilor de Munca, destinata tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sau celor care doresc sa se reorienteze profesional spre alte ocupații. Obiectivul principal al acestui…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba anunta graficul de desfasurare a burselor locurilor de munca ce se vor desfașura la nivel național in acest an. Astfel, in data de 12 aprilie 2019, va fi organizata la nivel national “Bursa Generala a Locurilor de Munca”, al carei obiectiv principal…