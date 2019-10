Stiri pe aceeasi tema

- O fata adoptata de o familie din Buzau se straduiește de aproape un an sa-și gaseasca mama naturala, dar pana acum incercarile ai au fost sortite eșecului. Elena Mihai a apelat la Facebook in incercarea de a strange informații despre familia unde s-a nascut. Tanara știe doar numele mamei și localitatea…

- Mai multe echipaje de pompieri si scafandri din mai multe judete cauta de trei zile in lacul Siriu, din judetul Buzau, un barbat care a cazut dintr-o barca si a fost tras de curenti in adancuri. Echipajele au fost chemate de un martor care povesteste ca a observat totul de pe malul lacului, dar nu a…

- Politistii buzoieni cauta o fetita de 8 ani si 10 luni din satul Recea, comuna buzoiana Bisoca, a plecat vineri dupa-amiaza de la domiciliu catre o locatie situata la aproximativ 500 de metri departare si nu a revenit.Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, fetita ar fi plecat in jurul orei…

- Spitalul Municipal Medgidia a semnat un contract pentru furnizarea de energie electrica.Atribuirea a avut loc la data de 27 august 2019. 725.682,1 lei este valoarea finala a contractului, iar Getica 95 COM este societatea care si l a adjudecat. Date despre Getica 95 Com SRL Potrivit Registrului Comertului,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine ca ceea ce s-a intamplat la Spitalul Sapoca din Buzau este "rezultatul actiunilor din ultimii ani, cand s-a mers pe ideea ca merge si asa". "Exista un deficit de personal in sistemul medical, dar acesta s-a redus. In 2016 aveam 160.000 de oameni in sistem,…

- Au trecut doua zile de la ședința de Consiliu Local al municipiului Buzau, ședința al carei cap de afiș a fost proiectul de trecere a padurii Crang din proprietatea Romsilva in patrimoniul și administrarea Primariei conduse de Constantin Toma. Știrea a fost un adevarat catalizator pentru opoziția sceptica…

- Ședința ordinara a Consiliului Local Municipal programata astazi pare sa fie cea mai importanta din mandatul primarului Constantin Toma și al aleșilor locali. Și asta pentru ca la intalnire urmeaza sa se stabileasca modul in care mii de oameni din Buzau, inca branșați la sistemul centralizat de incalzire,…

- Infiintarea unui aeroport la Buzau a fost tema pe care primarul Constantin Toma a pus accent in discursul din cadrul ceremoniei de Ziua Aviatiei. La randul sau, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat presei ca aeroportul ar putea fi construi la Boboc, langa baza militara.