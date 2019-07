Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul CFR-ului nu uita cum i-a invins pe cei de la AS Roma și spune ca actuala echipa a clujenilor are forța de a repeta parcursul din Liga Campionilor avut in urma cu peste un deceniu. La 11 ani de cand a cucerit Roma cu cele 2 goluri fabuloase care au adus victoria CFR-ului in primul meci din…

- Astana, adversara celor de la CFR Cluj din turul I preliminar al preliminariilor Ligii Campionilor, a obținut vineri prima victorie dupa doua infrangeri consecutive in campionat, caștigand cu 2-0 in deplasarea cu Tobol. Partida tur dintre Astana și CFR se va disputa marți, la Nur-Sultan, in Kazahstan,…

- CFR Cluj și Astana folosesc toate mijloacele posibile pentru a-și asigura avantaje in dubla manșa din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Partida tur dintre Astana și CFR se va disputa marți, la Nur-Sultan, in Kazahstan, de la ora 16:00, liveTEXT pe GSP.RO. Kazahii au insistat ca meciul tur…

- Clujenii iși fac incalzirea pentru Liga Campionilor in Supercupa intr-un meci in care antrenorii Dan Petrescu și Gica Hagi iși disputa primul trofeu al sezonuluiPetrescu: ”Suntem prieteni doar inainte și dupa meci”Campioana CFR Cluj are un start de foc, Supercupa și debutul in Liga Campionilor fiind…

- Dan Petrescu s-a declarat nemulțumit de tragerea la sorți din Liga Campionilor, unde CFR Cluj va juca in primul tur cu Astana din Kazahstan. „Am cazut rau! Voiam sa evitam Astana!". Clujenii au marturisit ca ar fi preferat alt oponent in dubla mansa din turul inaugural, distanța de peste 4000 de kilometri…

- U Cluj s-a impus in deplasare cu Hermannstadt in returul barajului pentru Liga 1, scor 1-0, insa victoria „Șepcilor Roșii" a fost in zadar dupa infrangerea din meciul tur, 0-2. Imediat dupa duelul de la Sibiu, Bogdan Lobonț, 41 de ani, antrenorul clujenilor, a vorbit despre momentul decisiv care a costat…

- Liverpool ramane in lupta pentru titlu in Premier League, dupa victoria contra lui Newcastle, scor 3-2, insa echipa lui Jurgen Klopp va avea o misiune extrem de dificila in returul semifinalelor Ligii Campionilor, contra lui FC Barcelona, dupa 0-3 in tur, potrivit Mediafax.Sambata seara, clubul…

- Leo Messi (31 de ani) a avut o noua seara magica in Liga Campionilor. Argentinianul a marcat doua goluri in victoria Barcelonei cu Liverpool, scor 3-0, și l-a facut pe Jose Mourinho sa il numeasca „Dumnezeul fotbalului". Returul semifinalei dintre Liverpool și Barcelona e marți, de la 22:00, liveTEXT…