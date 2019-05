Sefa extremei-drepte franceze, Marine Le Pen, le-a intins mana duminica premierului national-conservator al Ungariei, Viktor Orban, si guvernului conservator polonez condus de PiS, in timpului unui miting de campanie la Bruxelles, relateaza AFP.

"Toti cei care spun astazi: 'De fapt, ei (partidele afiliate in Parlamentului European in cadrul grupului 'Europa Natiunilor si Libertatilor', din care face parte si Adunarea Nationala - n.r.) au dreptate si ne vom alatura lor', sunt bineveniti. Le intindem mana", a declarat presedinta Adunarii Nationale (RN), venita sa sustina in capitala belgiana…