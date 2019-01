Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de utilaje acționeaza, la acest moment, pe strazile orasului pentru a degaja carosabilul de zapada. Circulația rutiera se deruleaza in regim normal, in condiții de iarna. Nu exista strazi blocate sau vehicule inzapezite. Daca ninsorile vor creste in intensitate, in cursul nopții, vor fi suplimentate…

- La data de 15 ianuarie a.c, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 2F. Din cercetari a rezultat ca, un barbat de 57 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara pe raza localitatii Fundu Tutovei, a acrosat cu lama de deszapezire cu autoturism condus regulamentar…

- Echipele de intervenție acționeaza din aceasta dimineața pentru indepartarea și transportarea zapezii din oraș. In cursul zilei se intervine in zone care nu prezinta un trafic aglomerat, urmand ca incepand cu ora 20:00 un numar de 43 de utilaje (autocamioane și incarcatoare frontale) sa intervina pe…

- Inca de la primele ore ale dimineții echipele de intervenție acționeaza pentru degajarea zapezii din zona cailor de acces spre școli. Acțiunea de deszapezire este in curs, fiind vizate toate cele 66 unitați educaționale din oraș (31 gradinițe, 18 școli gimnaziale, 12 licee și colegii, 5 creșe). Activitatea…

- Am cunoscut un tanar de aproape 21 de ani, sofer profesionist, care invarte volanul unei masini de transport marfa. Munceste de la 18 ani, de cand si-a luat carnetul de conducere. Era inca in liceu. Stie bine limbile engleza si italiana. De altfel, a si incercat gustul apei si al painii din „cizma”…

- Pe drumurile județene se circula in condiții de iarna, cu dificultate, dar nu sunt tronsoane blocate sau inchise parțial. „S-a acționat incepand din timpul nopții și se acționeaza in continuare, a declarat ing. Lena Ardeleanu, directorul Serviciului Public Județean de Drumuri (SPJD) Bacau. Pana in acest…

- Strada Salciei din cartierul bacauan Șerbanești va fi refacuta din temelii. Strada are o istorie complicata, dupa ce, in vremea administrației precedente, a fost proiectata canalizarea doar a unei porțiuni, lucrarile batand pasul pe loc. Acum, strada va fi racordata la rețeaua de apa și canalizare,…

- Saptamana viitoare, Știința Bacau are programate doua partide cu CSM Lugoj, ambele in deplasare: pe 16, in Cupa Romaniei, și pe 19, in campionat. Studentele vor juca meciul de Cupa, dar il vor amana pe cel din Divizia A1 Echipa feminina de volei Știința Bacau se pregatește pentru primele meciuri oficiale…