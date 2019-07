Se așteaptă un record al volumului de tranzacţii cu gaze naturale în Europa în 2019 Volumul tranzactiilor cu gaze naturale realizate in acest an in Europa ar putea depasi valoarea record de 52.604 Terawatt ora (TWh) atinsa in 2018, gratie cresterilor inregistrate la huburile de tranzactionare din Olanda, Germania si Italia, a estimat vineri firma de consultanta Prospex, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro. Daca pe ansamblul anului trecut, volumul tranzactiilor cu gaze naturale pe cele 11 piete monitorizate de Prospex a crescut cu 5% comparativ cu 2017, in prima jumatate a acestui an volumul tranzactiilor a crescut cu cel putin 10% comparativ cu perioada similara… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

