Se aşteaptă ţidulă de la SRI în dosarul unui primar din judeţul Iaşi E vorba de dosarul de coruptie de la Harlau, in care sunt inculpati un fost primar si viceprimar, dar si fostul sef al Politiei de acolo. Instanta a cerut procurorilor sa ataseze la dosar corespondenta pe care au avut-o cu SRI in acest caz, documentul urmand a ajunge pana la termenul de maine al acestui proces. Reamintim ca dosarul a fost trimis spre rejudecare din cauza unor erori de procedura. In acest dosar, pe langa fostul primar din H&ac (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

