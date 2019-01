Stiri pe aceeasi tema

- DCNews a realizat un sondaj cu privire la politicianul anului 2018. Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, liderii coaliției de guvernare, s-au luptat pentru primul loc. Președintele PSD i-a luat fața președintelui ALDE cu 0,42%. Astfel, Liviu Dragnea este politicianul anului.…

- Traian Basescu critica dur "politicienii de proasta calitate", referindu-se la Liviu Dragnea și Ludovic Orban, care au lansat varianta acuzarii președintelui Iohannis, respectiv a premierului Dancila pentru inalta tradare.

- Liderii PSD se reunesc duminica in doua sedinte – una a Comitetului Executiv (CEX), iar alta a Consiliului National – extem de importante nu doar pentru partid, ci si pentru Romania ca stat de drept. PSD va decide daca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, care l-ar salva…

- Liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au avut o intalnire in cadrul careia au discutat pașii de urmat, in razboiul remanierii guvernamentale cu președintele Klaus Iohannis.Citește și: Ambasadorul Romaniei in Germania, scrisoare INCENDIARA catre agenția din…

- Liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, discuta, la momentul transmiterii stirii, despre remanierea ministrilor Transporturilor si Dezvoltarii, in conditiile in care presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa ia o decizie in acest sens.

- Desi toate discursurile politicienilor de 1 Decembrie au fost marcate de solemnitate si au indemnat la unitate si echilibru, liderii tarii s-au comportat fix invers. Dupa defilarea de la Arcul de Triumf din Capitala, Klaus Iohannis a plecat la Alba-Iulia pentru parada militara din Transilvania, premierul…

- Liderii coalitiei de guvernare se vor reuni vineri, principalele teme de discutie fiind rectificarea bugetara pe acest an si proiectiile privind bugetul pe 2019. Surse politice au precizat joi ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, va avea mai intai o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor,…

- Tariceanu: Ministrul Toader se bucura de sustinerea noastra Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti seara ca nu are în vedere niciun fel de schimbare în lista ministrilor sai, mentionând ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, se bucura în continuare de…