Se apropie ziua când se va deschide al doilea magazin IKEA Potrivit unor surse ECONOMICA.NET, retailerul suedez de mobila IKEA ar putea deschide magazinul din Theodor Pallady, al dolea din Romania,sambata, pe 22 iunie, doar pentru angajati si colaboratori.Pentru clienti, cea mai mare unitate IKEA din Sud-Estul Europei ar putea fi disponibila incepand cu luni, 24 iunie. Momentul deschiderii celui de al doilea magazin IKEA din Romania si cel mai mare din Sud-Estul Europei ar putea avea loc in aproximativ doua saptamani. Potrivit surselor ECONOMICA.NET, retailerul ar putea organiza pentru sambata, 22 iunie, o inaugurare pentru angajati si colaboratori,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

