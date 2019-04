Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana invita guvernul Romaniei, printr-o scrisoare transmisa ieri Ministerului Afacerilor Externe, sa iși prezinte in termen de doua luni, in conformitate cu articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, observațiile cu privire la unele probleme semnalate de autoritațile…

- Numarul dosarelor rezolvate pana la aceasta data a ajuns la 9 In data de 25 martie 2019, la ora 10.00 s-a desfașurat la Bruxelles reuniunea Comitetului Special pentru Agricultura. Pe ordinea de zi s-au aflat urmatoarele subiecte: adoptarea Regulamentului privind bauturile spirtoase precum și a Directivei…

- Taxa auto și timbrul de mediu platite de romani ar trebui sa fie rambursate de stat in maximum doua luni. Cel puțin așa cer oficialii europeni, care au dat un termen limita autoritaților de la București. In caz contrar, Comisia Europeana va da in judecata Romania, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romaniei un aviz motivat pentru ca nu asigura rambursarea integrala si imediata a taxelor de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achizitionate din alte state membre, se arata intr un comunicat al Executivului comunitar. Curtea de Justitie a UE a considerat…

- Curtea de Justitie a UE a considerat ca aceste taxe incalca normele UE (articolul 110 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene - TFUE). Normele romanesti privind restituirea taxelor nu respecta principiile cooperarii loiale, echivalentei si efectivitatii, apreciaza Executivul comunitar.…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de modificare a legii anticoruptie, pentru transpunerea unei directive europene din iulie 2017 privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale UE. In cadrul expunerii de motive a proiectului, MJ precizeaza…

