Stiri pe aceeasi tema

- Lista remaniabililor este deschisa de vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii. Liderului PSD Olt nu i se iarta faptul ca s-a aliat cu Firea, Tutuianu si Neacsu impotriva lui Liviu Dragnea. Al doilea remaniabil este celebrul Danut Andrusca, ministrul Economiei. Lucian Sova, ministrul Transporturilor,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca la aceasta ora nu se pune problema remanierii ministrului Justiției, Tudorel Toader și ca remanierea membrilor Guvernului nu nicio legatura cu o posibila OUG pentru amnistie și grațiere.„Adevaratul motiv pentru remaniere nu va fi OUG…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca niciun nume vehiculat ca fiind remaniabil nu este real pentru ca nu s-a discutat pana acum aceasta tema in partid. "Nu s-a discutat nimic pana acum", a spus Liviu Dragnea, dupa ce a fost intrebat daca sunt reale remanierile anuntate…

- Se contureaza modificarile in ministere, o data cu apropierea Comitetului Executiv National al PSD, in care se va stabili cine pleaca si cine vine in cabinetul Vioricai Dancila. Premierul a discutat, miercuri dimineata, cu liderul PSD Liviu Dragnea, inainte de sedinta BPN. Pana in acest moment, potrivit…

- "Astazi am avut o intrevedere cu reprezentantii Sindicatului Grefierilor! Contrar celor afirmate in spatiul public, nu am facut declaratii cu privire la statutul de membru al echipei guvernamentale!", a scris Tudorel Toader pe Facebook. In spatiul public au aparut informatii conform carora…

- Declarație surpriza a vicepremierul Paul Stanescu, unul din social – democrații care au semnat scrisoarea prin care zeci de lideri ai PSD cereau demisia lui Liviu Dragnea.Intrebat acum daca este de acord cu declarațiile premierului Viorica Dancila, care spunea ca nu are de gand sa dea o ordonanța…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, evita sa spuna direct numele ministrilor care vor fi remaniati la CEx-ul de dupa referendum. Intrebat, la Antena 3, daca Paul Stanescu si Tudorel Toader vor fi remaniati, asa cum a declarat vineri Gabriela Firea, Dragnea evitat un raspuns direct."Va fi o discuție…

- Se contureaza primele decizii in urma ședinței CEx PSD. Conform primelor informații aparute pe surse, liderii PSD nu au ajuns la o decizie privind problemele din PSD.Cel mai probabil, PSD va organiza un nou CEx peste o saptamana, in care sa se discute despre remanierea guvernului. Inainte…