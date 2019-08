Se apropie luna septembrie, ideala pentru calatorii. Care sunt cele mai bune oferte Vara se apropie de final, poate ca majoritatea ati fost deja plecati in destinatii indepartate, bugetul s-a cam stramtorat, dar si amintirile concediului parca se estompeaza prea repede...



Avem vesti bune! Septembrie se anunta calduros si insorit, numai bun pentru o vacanta cu buget de toamna. Daca doriti sa calatoriti in afara Romaniei la un pret corect, expertii agentiei de turism online eSky au examinat ofertele de calatorie iar mai jos vi le prezinta pe cele mai bune pentru luna septembrie.



Puteti alege intre diferite destinatii europene pentru un city break.



Citeste articolul mai departe pe business24.ro

Sursa articol si foto: business24.ro

