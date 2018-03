Stiri pe aceeasi tema

- Gheața pe raurile, lacurile și bazinele acvatice de pe teritoriul Republicii Moldova este fragila, iar ieșirea pe ea prezinta pericol; o spun meteorologii care au emis atenționare de Cod galben de menținerea gheții.

- De-a lungul anilor calota glaciara de la Polul Nord s-a micsorat extrem de mult, iar procesul, spun climatologii, s-a accelerat. Specialistii au fost uimiti sa constate ca in ultimii 3 ani gheata a continuat sa se topeasca in zone din nordul Groenlandei, inclusiv pe timpul noptii polare. Simularile…

- Balea Lac este locul din judetul Sibiu unde a fost cel mai frig miercuri si in cursul noptii spre joi, inghetand si cablurile de la telecabina. Transportul pe cablu la Balea a fost oprit din cauza gerului, miercuri dupa-amiaza. Meteorologii spun ca noaptea de miercuri spre joi a fost cea mai friguroasa…

- Nivelul de zahar din sange indica cantitatea de glucoza prezenta. Glucoza este un tip de zahar, fiind sursa principala de energie a corpului, scrie healthyfoodteam.com Nivelul ridicat de zahar din...

- In timp ce Europa se confrunta cu un val de frig siberian, in regiunea arctica se inregistreaza temperaturi alarmant de ridicate. Situatia, fara precedent, i-a pus pe jar pe oamenii de stiinta, care se tem ca ar putea urma alte anomalii.

- Saptamana de gheața in mai toata Europa. Continentul este in mare parte lovit de un val de aer polar din Siberia. Din Bulgaria pana in nordul Regatului Unit, temperaturile au coborat mult sub zero, iar ninsoarea abundenta a dat peste cap viața de zi cu zi a europenilor.

- ALERTA MAXIMA- Meteorologii prelungesc avertizarea pentru valul de ger: temperaturi de Polul Nord in Romania. VEZI judetele VIZATE Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana…

- Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, a anuntat luni directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena…

- Finala selecției naționale pentru Eurovision 2018 a avut loc duminica seara, la București, iar trupa The Humans a fost desemnata drept reprezentanta României.Totuși, unii concurenți par sa fi ramas cu un gust amar în urma finalei.Printre aceștia se numara și Mihai…

- Nicio finala Eurovision Romania fara scandal. Mihai Traistariu este nemulțumit de numarul de voturi pe care le-a primit. In plus, cantarețul reclama și frigul care a fost in Sala Polivalenta, unde s-a ținut show-ul. „Pareri despre Eurovision 2018 – Selectia Nationala - Scena a aratat…

- Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, comenteaza in stilul sau caracteristic intrevederea pe care a avut-o vineri premierul Viorica Dancila cu reprezentanții Casei Regale, Custodele Coroanei romane, Margareta, si Principele Radu al Romaniei.„In sfarsit premierul s-a intalnit cu cineva…

- Guvernul Norvegiei a alocat 13 milioane de dolari pentru a extinde un laborator izolat, construit pe o insula din Oceanul Arctic, menit sa protejeze resursele de hrana ale planetei în eventualitatea unor dezastre naturale sau provocate de om, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

- Miercuri a inceput reuniunea de doua zile la nivelul ministrilor apararii ai tarilor membre ale NATO. Planificata sedinta a Comisiei NATO-Ucraina la nivelul ministrilor apararii nu va avea loc, din cauza ca Ungaria s-a folosit de dreptul sau de veto pentru a bloca aceasta reuniune. Pe de alta parte,…

- Cercetatorii trag un semnal de alarma in ceea ce priveste nivelul oceanelor. Specialistii sunt de parere ca acesta ar putea crește 65 de centimetri pana la sfarșitul secolului, o cifra de doua ori mai mare fața de previziunile anterioare.

- La nivelul Judetului Tulcea rata somajului la 31 ianuarie 2018 este de 4,52%, mai mica cu 0,82 pp fata de luna ianuarie 2017 (5,34%) si in scadere cu 0,18 pp fata de cea din luna anterioara cand se inregistra valoarea de 4,70%. Numarul de someri aflati in evidenta la sfarsitul lunii ianuarie 2018 (3.801…

- Huawei Mate 10 Pro a reusit sa ne impresioneze anul trecut in special cu constructia sa realizata din materiale premium. Design-ul elegant realizat din doua panouri din sticla curbata si o rama metalica au asigurat o forma ergonomica, in ciuda dimensiunilor mari ale telefonului. Cu toate acestea, telefoanele…

- Cercetatorii de la Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) din California au descoperit un nou tip de apa inghetata numita apa superionica, care este atat un solid cat si un lichid. Descoperirea ne poate ajuta sa intelegem mai multe...

- Cercetatorii de la US Geological Survey (USGS) au determinat ca regiunile cu permafrost (sol înghetat) din emisfera nordica ascund o surpriza extrem de neplacuta: mercurul în cantitati enorme - de doua ori mai mult decât restul mercurului

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de…

- "In scoli sunt multe lucruri care nu se respecta si nu se actioneaza. In unitatile scolare exista o stare de delasare inadmisibila. Sunt profesori care trec pe holurile scolilor si vad elevii care se injura, se imbrancesc si nu au niciun fel de reactie, sa ii intrebe pe copii cine sunt, de la ce clasa,…

- Clubul german de fotbal Hertha Berlin a decis sa supravegheze mai indeaproape conditia fizica si calitatea somnului jucatorilor sai, cu ajutorul unei aplicatii pentru smartphone-uri, informeaza AFP. De la inceputul sezonului, starurile echipei berlineze, precum ivorianul Salomon Kalou,…

- In urma cu trei ani, NASA a anuntat ca nivelul oceanelor va creste mult mai repede decat erau estimarile anterioare. In acest fel vom avea o crestere de cel putin 90 cm, in medie, in urmatorii zece ani. Acestea sunt vesti cat se poate de ingrijoratoare! Daca aceasta tendinta se va accentua si se vor…

- Meteorologii au prelungit codul galben de gheata fragila. Astfel, avertizarea emisa pentru intreg teritoriul tarii va fi valabila pina la 9 februarie curent. In legatura cu incalzirea vremii, in perioada 30 ianuarie - 9 februarie, in riurile si bazinele acvatice din tara, se prognozeaza distrugerea…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Educatie (FSE) ”Spiru Haret” au anuntat, luni, ca se retrag din toate structurile de dialog social de la nivelul Ministerului Educatiei Nationale (MEN), intrucat dialogul social real ”presupune transparenta, comunicare, discutii de pe pozitii de egalitate…

- Un labirint uimitor din tuneluri de gheata construit in timpul Razboiului Rece a inceput sa se topeasca. Locul a fost utilizat ca un frigider natural, realizat pentru depozitarea pestelui in 1950. Denumita ''Palatul de Gheata a lui Stalin','...

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, vineri, pentru Agerpres, ca Moldova este foarte bine reprezentata in Executiv, remarcand ca Ana Birchall, care este deputat de Vaslui, va avea o functie de vicepremier. "Eu cred ca aceasta desemnare a ministrilor din Guvernul care va fi gestionat…

- Cunoscut fiind celebrul ceai de la ora 5, acesta a devenit o bautura foarte apreciata de toate popoarele. Prezent in toate magazinele, cu o gama variata de arome, ceaiul astazi reprezinta nu un moment de rasfaț ca pe timpuri, ci o modalitate de a ajuta organismul sa scape de surplusul de kilograme.…

- Dupa aparitia filmarii cu un cadru didactic care preda religia la un liceu din Copsa Mica -despre care ulterior s-a aflat ca este si preot – s-au declansat mai multe anchete, atat la nivelul unitatii scolare, cat si al Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu. O verificare se face si la nivelul Bisericii…

- Codul portocaliu de ninsoare a aglomerat Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean Alba. Șapte persoane au ajuns la UPU cu traumatisme la nivelul membrelor, dupa ce au cazut pe gheața. In perioada de manifestare a codului portocaliu au fost inregistrate la UPU Alba Iulia 7 pacienți cu traumatisme…

- Potrivit unui Act Normativ publicat recent in Monitorul Oficial, pensia minima garantata va creste la 640 de lei, marirea urmand a fi facuta de la 1 iulie si pana la 31 decembrie 2018. In momentul de fata pensia minima garantata este de 520 de lei, indiferent de data pensionarii. Cresterea este prezentata…

- Surprinzator, n-are nicio legatura cu creierul. Undeva intre 5 și 30% din populația lumii e stangace, dar te-ai intrebat vreodata de ce? O echipa de savanți nemți, olandezi și sud-africani e convinsa ca a descoperit cauza. Se știa de ceva timp ca totul pornește de la asimetria exprimarii genetice, adica…

- Constanța a fost martorul unui fenomen meteo mai rar, cunoscut de specialiști drept "freezing rain". Ploaia înghețata apare când temperatura se afla sub pragul de îngheț. Picaturile de ploaie se supraracesc în timp ce trec printr-un strat de aer cu temperaturi sub 0…

- Oamenii de stiinta anunta ca au descoperit pe Marte straturi masive de gheata. Descoperirea ar putea schimba viziunea cercetatorilor în privinta eventualei colonizari a planetei rosii. Cercetatorii au descoperit straturi gigantice de gheata pe planeta Marte. Oamenii…

- Guvernul a facut publica Nota-raport privind rezultatul verificarilor efectuate cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane. Documentul a fost publicat vineri seara pe site-ul Executivului. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban,…

- O lume de poveste a fost creata din gheata, in Siberia. 58 de artiști din Rusia, China, Japonia, Belarus si Letonia s-au intrecut in a realiza cea mai spectaculoasa creatie. Competitia s-a desfasurat in orasul Krasnoiarsk, pe malul raului Enisei.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6434 lei/euro, in scadere cu 0,29% fata de nivelul atins marti, in contrast cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la nivelul de 4,6571 lei. Miercuri, leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse in zona turistica Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, unde se inregistreaza si cel mai mare strat de zapada din judet, de 130 de centimetri, potrivit unui informari remise vineri, Agerpres, de catre…

- Cercetatorii au descoperit ca nuanta parului poate influenta modul in care femeile sunt vazute de barbati. Alegerea unei anumite culori le poate face pe acestea sa para mai atragatoare, tinere si pline de vitalitate.

- Avem in fata un an greu, cu scumpiri, rate mai mari si un euro in crestere, prevad economistii. Dobanzile la credite s-au marit deja, in vreme ce nici euro si nici preturile la rafturi nu stau pe loc. Guvernul este optimist şi vede o creştere economică sănătoasă, din care…

- America de Nord este lovita de zece zile de un val de frig extrem, de origine polara, dar asta nu e nimic pe langa ce urmeaza. Meteorologii avertizeaza ca se apropie un ciclon deosebit de sever, pe care presa de peste ocean l-a botezat deja „ciclonul-bomba”, care va aduce și mai mult frig.

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va creste de la 1.450 de lei la 1.900 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unei Hotarari de Guvern publicata in Monitorul Oficial din 29 noiembrie 2017. Salariul de…

- Cheful de vineri al celor doi lideri sindicali ai FNME din Motru, Nelu Roșca și Nicolae Badița, organizat la un cunoscut local din municipiu, nu s-a bucurat de prezența parlamentarilor și a liderilor politici invitați la petrecerea platita, nu de sindicate, ci de fiecare miner, din propriul…

- Liniștea dintre blocuri, care a urmat Ajunului Craciunului, a fost sparta de bubuiturile tobelor uriașe și a trompetelor. Oradenii ieșeu pe la geamuri și cei mai darnici le aruncau bani, cozonaci sau diferite alimente. Colindatorii vin tocmai din Moldova, Sarbatorile Craciunului petrecandu-le…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2,09%, cel mai mic din ultima luna, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza news.ro.Robor la 3 luni este indicatorul principal…

- Midiile din aparent foarte curatele ape arctice detin cele mai mari concentratii de plastic dintre toate midiile testate de-a lungul coastei Norvegiei, potrivit unui studiu realizat in aceasta luna de cercetatorii de la Norwegian Institute for Water Research (NIVA). Fragmentele de plastic…

- Temperatura medie a lunii noiembrie a fost mai ridicata la nivel planetar decat media secolului XX, luna trecuta fiind a cincea cea mai calduroasa din istoria masuratorilor meteorologice (1880-2017). A fost, de asemenea, cea de-a 41-a luna noiembrie consecutiva și a 395-a luna consecutiva, in general,…