Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de turism Mara International Tour Baia Mare are si in aceasta perioada oferte turistice accesibile in diverse locatii din tara si strainatate. Chiar daca ne apropiem de toamna, cei care doresc sa ajunga pe litoralul romanesc o pot face prin intermediul ofertei “Litoralul pentru voi”, pretul…

- Vara sau iarna, in tara sau peste oceane, Fuego a onorat o gramada de comenzi si a impodobit orice i se cerea, fie ca era vorba de brad, palmier sau un simplu tufis. Unui milionar roman stabilit in jungla amazoniana i-a umplut de globuri si beteala o liana lunga de 30 de metri, la umbra careia a cantat…

- Vreme de secole, dropia a fost un simbol al campiilor romanești. Multe familii boierești sau comunitați locale o inscrisesera chiar pe stemele lor. Astazi, pe teritoriul Romaniei se estimeaza ca mai traiesc doar vreo cinci-șase familii. Și acelea sezonier, iarna. Cu toate acestea, exista speranțe ca…

- Lantul Selfridges din Marea Britanie si-a deschis luni magazinul de Craciun, cumparatorii avand astfel ocazia sa uite de canicula din aceasta perioada, relateaza marti Press Association. Selfridges a anuntat ca devine astfel inca o data primul din lume care deschide raionul de Craciun, cu 149 de zile…

- Selfridges a anuntat ca devine astfel inca o data primul din lume care deschide raionul de Craciun, cu 149 de zile inaintea sarbatorilor de iarna.Reprezentantii lantului de magazine au declarat ca succesul comercial al lansarii din timpul verii a colectiei dedicate Craciunului s-a tradus…

- In zona montana inalta este iarna grea in luna lui Cuptor. A nins viscolit In Bucegi, pe Varful Omu, iar la Balea Lac ninsoarea a fost insoțita de tunete și fulgere. In Munții Bucegi, pe Varful Omu, temperatura a coborat sub zero grade și a nins viscolit. In doar cateva ore, s-a așternut un strat […]…

- Paul Surugiu-Fuego (42 ani) are un sfarsit de an foarte incarcat. In noiembrie va fi ocupat cu spectacolul sau aniversar de 25 de ani, de la Sala Palatului, iar in decembrie va sustine traditionalul turneu de colinde, scrie click.ro. Prin urmare, pentru ca in aceasta perioada are un program…