- Ionel Constantin Ionel Constantin, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Vaslui, face o radiografie economica a județului. – De cand sunteți președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Vaslui? Ce v-a determinat sa va “inhamați” la așa ceva? – Provin din randul…

- Zeci de tineri din cele patru județe din vestul țarii vor fi sprijiniți sa-și deschida o afacere, astfel ca vor fi create peste 70 de locuri de munca noi. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța inceperea unui nou proiect finanțat din fonduri europene, “Start Smart – Stimularea spiritului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad s-a implicat in sectorul regional al startup-urilor prin accesarea unui program, Startup Plus, prin care va finanța o serie de firme noi și va asigura pregatirea celor care doresc sa participe prin intermediul unor cursuri specifice. Data fiind…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, anunța organizarea ediției 2018 a Climate-KIC Journey, cea mai mare școala de vara din Europa de inovație și antreprenoriat. The Journey („Calatoria”)…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad are in programul sau expozitional de 11 ani cel mai mare targ de organizari nunți și alte evenimente din vestul țarii, “Petreceri de Vis”. A XI-a ediție a targului a avut loc week-endul trecut la complexul Expo Arad. Fața de edițiile anterioare,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș organizeaza in data de 23 februarie 2018, cu incepere de la ora 1000, in Sala Nera (et.I) a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, seminarul cu…

- Incepand de astazi, 2 februarie, la Expo Arad are loc o premiera: Targul de Turism Sejururi de vis, organizat de Camera de Comerț Arad in parteneriat cu Prestige Tours, impreuna cu agențiile de turism partenere din Arad, in cadrul targului Petreceri de vis. Sejururi de Vis va aduce aradenilor oferte…

- S-a dat startul seminariilor organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru firmele interesate sa afle care sunt ultimele noutați legislative din diferite domenii, și nu numai. Astazi, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, CCIA Timiș a organizat primul seminar din acest…

- Editia a XXVII-a a expozitiei „Fabricat in Moldova”, traditional desfasurata de catre Camera de Comert si Industrie, sub patronajul Guvernului Moldovei, a fost inaugurata miercuri, 31 ianuarie, la Moldexpo, transmite IPN.

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta alaturi de Asociatia Municipalitatilor Dunarene "Dunarealdquo; din Bulgaria au prezentat, ieri, rezultatele proiectului "Dezvoltarea si promovarea unui produs turistic integrat si a patrimoniului cultural: Ruta Frontiera Romana in…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc in perioada 23 martie - 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo,…

- CCIA Timiș continua programul de informare si instruire a firmelor cu privire la reglementari europene și nationale debuteaza cu un seminar privind relatiile de munca dintre angajati si angajatori și sanatatea si securitatea salariatilor. Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare…

- Astazi s-a lansat Curtea de de Arbitraj Comercial Bucuresti de pe langa Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), unde companiile isi pot rezolva litigiile fara a apela la instanta.

- Curtea de Arbitraj Comercial București de pe langa Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) s-a lansat astazi, in cadrul unei conferințe de presa susținute de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele CCIB, prof. univ. dr. Victor Babiuc, președintele Curții de Arbitraj…

- Președintele CCIA Arad, Gheorghe Seculici, a participat la Conferința Economica de Relații Externe și Parteneriat Maghiar-Roman, organizata in orașul maghiar Bekescsaba de catre Secțiunea Maghiara-Romana a Camerei de Comerț și Industrie a Ungariei, impreuna cu Camera de Comerț și Industrie a județului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad a lansat proiectul „Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din Regiunea Vest”, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Scopul principal al proiectului il constituie sprijinirea și dezvoltarea antreprenoriatului ca forma…

- Marti, incepand cu ora 12, la Comisia Economica din Senat vor fi prezenti ministrul Finantelor Ionut Misa alaturi de sefa ANAF, Mirela Calugareanu, discutiile cu membrii comisiei conduse de liberalul Daniel Zamfir fiind axate pe celebrul Formular 600. La intalnire vor participa si reprezentantii Consiliului…

- Peste 30 de expozanti vor participa la editia de anul acesta a Targului de Nunti Bucovina, care va avea loc la Iulius Mall Suceava, in perioada 9-11 februarie 2018. Evenimentul, cel mai mare si reprezentativ targ de nunti din judet, este organizat de Camera de Comert si Industrie Suceava, in ...

- In premiera la Expo Arad, in perioada 2 -4 februarie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad organizeaza, in cadrul targului Petreceri de Vis, Salonul Mama și Copilul - eveniment dedicat mamicilor și copiilor. Expozanții propun o varietate de produse, de la articole pentru viitoare mamici,…

- Din delegația vasluiana fac parte reprezentanți ai unor firme din domeniile construcțiilor de mașini, confecțiilor și tricotajelor, incalțamintei, aparatelor de masura și control, drumurilor și reparațiilor de drumuri și poduri, producatorilor de material rulant și instalații petroliere, abatorizarii…

- Imbracaminte din piele si blana, produse de incaltaminte, marochinarie, imbracaminte pentru adulti si copii, lenjerie, home amp; deco si accesorii sunt doar cateva dintre ofertele Targului National de Imbracaminte Incaltaminte TINIMTEX. Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta…

- Companiile romanești vor avea posibilitatea sa-și promoveze produsele pe o piața in continua dezvoltare cum este piața Georgiei. De asemenea, un punct forte al Forumului organizat de Camera de Comerț și Industrie il va reprezinta intalnirile de lucru cu partenerii georgieni. Zonele de…

- Targul de nunți programat sa se desfașoare sambata, 20 ianuarie, la Sfantu Gheorghe, a fost amanat. Evenimentul urma sa se desfașoare sub genericul „Ziua cea Mare”- in organizarea Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, sub forma unui targ de nunți și evenimente, insa a fost amanat din motive…

- Ambasada Frantei in Romania, in parteneriat cu Business France si Camera franceza de Comert si Industrie din Romania (CCIFER), lanseaza prima editie a concursului "Orasul durabil", deschis tuturor comunitatilor - judete, municipii, orase, comune - care premiaza initiativele inovatoare din domeniul…

- Topul Judetean al Firmelor lansat spre sfarsitul anului trecut de Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) a reconfirmat pozitia de lider pe piata constructiilor din Botosani a firmei cu sediul in Catamarasti Deal.

- Firmele sunt invitate de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș sa participe la o misiune economica in Grecia, cazarea și transportul fiind gratuite. Companiile participante vor vizita, in perioada 24 – 26 februarie, la Salonic, doua targuri internaționale pentru industria alimentara.…

- Camera de Comert si Industrie Suceava va organiza o noua editie a Targului de Nunti Bucovina. Cel mai mare si reprezentativ targ de nunti din Suceava, organizat in parteneriat cu Iulius Mall, va aduce in fata celor interesati cei mai importanti expozanti din domeniu si branduri de renume. Targul de…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arges pune la dispozitia organizatorilor de cursuri, conferinte, dezbateri etc., trei sali – spatii ce ofera premisele desfasurarii unor evenimente de calitate in conditii excelente. Imobilul este situat ultracentral si dispune de parcare proprie. Informatii…

- Bilanț reușit la sfarșit de an pentru Camera de Comerț din Timiș! Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș incheie anul cu succes. Targurile, expozitiile sau misiunile economice de succes sunt doar cateva dintre proiectele realizate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in 2016.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura incheie anul 2017 pe un trend de creștere pe majoritatea palierelor de activitate. Capacitatea și calitatea targurilor a crescut, fiind determinata de creșterea cu...

- Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș, impreuna cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș, organizeaza miercuri, 20 decembrie 2017, cu incepere de la orele 11.00, la sediul CCIA, in sala ”Argeș”, etaj I, o dezbatere cu tema ,,Informarea și conștientizarea cu privire la modificarea salariului…

- Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) și Biroul de Promovare Comercial Economica (BPCE) Haga au organizat, la Palatul Camerei bucureștene, o intalnire de lucru cu reprezentanții firmelor și asociațiilor din…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș le da o mana de ajutor celor care sunt in cautarea cadourior de sarbatori pentru persoanele dragi. Astfel, in perioada 13 – 17 decembrie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara este organizat targul “Serbarea Craciunului”. Timp de cinci zile, peste…

- 60 de potentiali antreprenori romani, veniti din Italia, Germania, Franta, Emiratele Arabe Unite sau chiar Australia au fost prezenti, miercuri, 6 noiembrie, la Camera de Comert si Industrie la evenimentul „Caravana Diaspora” in cadrul Proiectului „Romania acasa – Diaspora Start-Up”. Tinerii au fost…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Moldovei și Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentara (ANSA) au semnat un acord de cooperare, relateaza NOI.md. Potrivit unui comunicat al CCI, documentul are drept scop stabilirea unei colaborari durabile intre parți, in vederea asigurarii siguranței alimentelor,…

- Camera de Comerț și Industrie a Moldovei și Oficiul Bancii Mondiale din țara noastra vor coopera pentru susținerea producatorilor autohtoni, noteaza NOI.md. Acest fapt a fost specificat la intilnirea de lucru dintre Conducerea Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Anna Akhalkatsi, director…

- Economia Germaniei va avea o crestere de 2,3% in anul 2017, estimeaza Camera de Comert si Industrie de la Berlin (DIHK), citata de revista Der Spiegel. In octombrie, Camera de comert si industrie (DIHK) prognoza o crestere economica pentru Germania de 2,0%, modificata de la estimarea precedenta…

- Știri Arad. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad a intensificat procesul de promovare a agenților economici pe piețele asiatice, astfel ca, in perioada 16-20 noiembrie 2017, primii agenți economici aradeni...

- Mii de companii slovene au afaceri in Romania, in domenii diverse, de la aparare la agricultura, iar perspectivele schimburilor economice bilaterale sunt foarte bune, avand in vedere ca economiile celor doua țari est-europene sunt in creștere susținuta. Este concluzia forumului de afaceri Romania-Slovenia,…

- “Consiliul Judetean a solicitat Prefecturii si Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta o stare de alerta pe fondul unei situatii de urgenta determinata de acel caz care a aparut în opinia noastra fiind un caz de forta majora, alunecarea de gunoi care a determinat o scurgere de…

- Camera de Comerț și Industrie in parteneriat cu FinComBank invita antreprenorii și persoanele interesate la forumul de afaceri „Acces la finanțare din programele internaționale", ce va avea loc pe data de 1 decembrie 2017, in municipiul Balți.

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, prin Centrul Regional de Promovare a Proprietatii Intelectuale, in colaborare cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci Bucuresti, organizeaza, pe data de 28 noiembrie, Festivitatea "Trofeul Creativitatii, ajuns la editia a XV a. In…

- Inițiativa Guvernului de a modifica, inca o data, Codul Fiscal a creat, din nou, o falie intre politiceni și mediul de afaceri. Au inceput imediat pseudodezbateri, in care nicio parte n-a acceptat argumentele celeilalte, in care fiecare a venit cu cifrele lui și cu propria interpretare. Mihai APOPII…

- OTP Consulting, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), lanseaza trei proiecte finantate din fonduri europene, cu o valoare totala de 10,7 milioane euro, care se adreseaza unui numar de peste 1.500 de antreprenori si cu care se pot dezvolta 183 de afaceri.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad a dat startul inscrierilor la targul devenit deja tradiție, Petreceri de Vis. In premiera la ediția de anul acesta a „Petreceri de...

- A mai trecut o ediție IndAgra. Cel mai mare și important eveniment agricol din Romania, dar și din estul și centrul Europei a fost organizat de Romexpo impreuna cu Camera de Comerț și Industrie din Romania și s-a aflat sub patronajul Președinției Romaniei. Ca și la edițiile precedente, in cadrul targului…

- Știri Arad-Comunicat. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad are placerea sa anunțe agenții economici aradeni despre lansarea Competiției Regionale ScaleUP, din cadrul evenimentului Innomatch2017, ce va avea loc in...