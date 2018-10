Se schimba denumirile carburantilor la pompa. Benzina va primi simbolul E urmat de un numar, intr-un cerc, iar motorina va avea simbolul B, urmat de un numar intr-un patrat.

In plus, pentru carburantii alternativi codul fiecaruia va fi intr-un romb.

Masura va fi aplicata in cele 28 de state ale Uniunii Europene, in Islanda, Norvegia si Lichtenstein, dar si in Macedonia, Serbia, Elvetia si Turcia.

Etichetele vor fi plasate pe vehiculele nou-produse, in imediata apropiere a gurii de alimentare, in manualul vehicolului, in benzinarii si la toate magazinele de vanzare ale automobilelor.…