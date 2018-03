Se anunță vremuri grele la Dinamo. ”Rectificare bugetară pentru sezonul viitor” Se anunța vremuri grele la Dinamo. Ratarea calificarii in play-off-ul Ligii 1 nu avea cum sa ramana fara urmari. Finanțatorul Ionuț Negoița nu mai este dispus sa investeasca in echipa, astfel ca bugetul roș-albilor, unul și așa destul de mic, va mai fi redus și mai mult in sezonul viitor. Alexandru David, președintele lui Dinamo, a spus care va fi politica manageriala a ”cainilor” de acum inainte iar concluzia este aceea ca Dinamo are nevoie urgent de un nou finanțator daca mai spera sa reajunga la gloria de alta data. ”Lucrurile sunt foarte clare și lumea și suporterii trebuie sa ințeleaga. Domnul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Dinamo debuteaza azi in play-out, pe teren propriu, unde va intalni pe Gaz Metan Mediaș, a doua cea mai slaba echipa a Ligii 1. VEZI AICI LIVETEXT PARTIDA! Partida dintre cele doua va incepe la ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, LookTV și liveTEXT pe GSP.RO. In cazul unei victorii…

- Dinamo așteapta "cartea verde" ca sa-l prezinte oficial pe Ehmann, stoperul de 17 ani dorit și de CFR Cluj. Doar ca Marius Niculae și Florin Bratu l-au atras pe puști in Ștefan cel Mare. "Cainii" iși gandesc viitorul și l-au convins pe Marco Ehmann sa semneze cu clubul. Fundașul central de 17 ani și…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, inaintea primului meci din play-out-ul Ligii I, ca formatia sa trebuie sa se ridice si sa inceapa sa respire printr-o victorie in partida cu Gaz Metan Medias de luni. "Am discutat cu jucatorii…

- Dinamo va juca luni, de la ora 20:45, contra celor de la Gaz Metan Mediaș, in prima etapa din play-out. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și LookTV. Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, va debuta pe banca echipei roș-albe in Liga 1 și a susținut o conferința…

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, are incredere totala in Florin Bratu. Oficialul dinamovist militeaza pentru un mandat cat mai lung al lui "Bratone"la Dinamo, dezvaluind și strategia pe care ar vrea sa o vada in "Ștefan cel Mare" in acest play-out. "Florin Bratu va sta și va analiza…

- Dinamo traverseaza, fara indoiala, cel mai slab sezon din ultimii ani. Eliminata din Cupa Romaniei, echipa din „Stefan cel Mare” urmeaza sa se lupte pentru evitarea retrogradarii. Cu gandul la meciurile de foc din play-out-ul Ligii I, unul dintre cei mai importanti jucatori ai „cainilor rosii” a decis…

- Expulzați din play-off și eliminați și din Cupa Romaniei, dinamoviștii par sa nu mai aiba nicio motivație reala in play-out, acolo unde ii așteapta un parcurs extrem de lung, care se va termina abia la inceputul lui iunie. Noul antrenor Florin Bratu a explicat cum va incerca sa le redea jucatorilor…

- Florin Bratu, 38 de ani, antrenorul lui Dinamo, a reacționat dupa declarațiile impresarului lui Torje, Cristea Opria, care a declarat recent ca e exclus ca mijlocașul de 28 de ani sa mai ramana in "Ștefan cel Mare" și din vara. "Nici Torje n-a fost intr-o zi inspirata la Craiova, aștept mai multe de…

- Adrian Iencsi le transmite oficialilor dinamovisti ca ar trebui sa aiba rabdare cu Florin Bratu, abia instalat pe banca tehnica, si e convins ca cei din "Stefan cel Mare" au nevoie de un presedinte care sa stie sa faca legatura dintre vestiar si cei din birouri. In prezent, functia de detinuta…

- Eliminarea din Cupa a provocat scandal la Dinamo: ”Il curața și pe Bratu imediat!”. Dinamo a fost eliminata și din Cupa Romaniei, dupa ce a fost invinsa ieri, in deplasare, de CSU Craiova, cu scorul de 1-0 . „Cainii” au ratat și ultima șansa la un trofeu anul acesta, dar și prezența in cupele europene…

- Antrenorul lui Dinamo, Florin Bratu, 38 de ani, a postat un text pe pagina oficiala de Facebook, in care le transmite un mesaj fanilor dinamoviști, dar și jucatorilor sai de la naționala U18, unde antrena inainte de a primi oferta de la clubul din Ștefan cel Mare. "Dragi fani, sunt bucuros sa va impartasesc…

- Florin Bratu și-a implinit un vis, dupa cum a dezvaluit, in urma cu mai bine de o saptamana, cand a fost uns antrenor la Dinamo! Dar cel poreclit „Mitraliera” nu va avea viața ușoara in ”Ștefan cel Mare”. Ioan Andone, fost antrenor al ”cainilor”, a facut dezvaluiri uluitoare despre ”lucraturile” din…

- Linistea nu face casa buna cu Dinamo, dupa ce echipa din „Stefan cel Mare” a ratat lamentabil calificarea in play-off-ul Ligii I. Desi antrenorul Vasile Miriuta a fost demis de patronul Ionut Negoita, jucatorii ros-albi nu l-au uitat pe tehnician.

- Ianis Zicu ii ataca pe șefii FRF. Fostul internațional a criticat decizia Federației de a insista ca meciul FC Hermannstadt – FCSB, scor 3-0, sa se dispute pe un teren foarte greu. ”Ei joaca intre ei pe terenuri mult mai bune. Nu-i intereseaza de fotbaliști”, a declarat Ianis Zicu, la Digi Sport. Dinu…

- Victor Pițurca a transmis un nou mesaj de susținere pentru Dinamo, formație care a ratat play-off-ul Ligii 1 dupa ce a pierdut lamentabil partida de la Giurgiu, 0-2. A discutat și despre duelul pentru șefia FRF dintre Ionuț Lupescu și Razvan Burleanu. "Surprind pe toata lumea, dar Dinamo, asa cum am…

- Antrenorul lui Dinamo, Florin Bratu, a vorbit despre prima impresie pe care și-a facut in prima sa zi ca antrenor al formației din "Ștefan cel Mare". Tehnicianul i-a anunțat pe jucatori ce planuri are. "Jucatorii s-au spovedit, ca sa spun așa, mi-au spus tot ce s-a intamplat. Sunt un antrenor deschis,…

- Amanat ieri cu 24 de ore din cauza condițiilor meteo, meciul de fotbal dintre Concordia Chiajna și FC Voluntari, care incheie sezonul regulat al Ligii I, ar trebui sa inceapa la ora 17:30. Sunt șanse ca nici macar astazi partida sa nu se dispute, caz in care va fi amanata inca o data, decizia Ligii…

- Fostul fotbalist Florin Bratu a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa in care a fost prezentat oficial la conducerea tehnica a echipei Dinamo, ca a sperat sa preia fomatia alb-rosie din momentul in care a inceput meseria de antrenor "Am contract un an si jumatate si sper sa fiu aici cat…

- Florin Bratu (38 de ani), a fost ultima oara ultima oara selectioner al reprezentativei Under 18 a Romaniei. El va fi prezentat oficial intr-o conferinta de presa programata luni, la ora 15.30, in cantonamentul de la Saftica. Fost atacant al echipei din Stefan cel Mare de-a lungul a patru sezoane (2005-2006…

- FC Dinamo Bucuresti a anuntat luni numirea in postul de antrenor principal a fostului international Florin Bratu, in locul lui Vasile Miriuta, la serviciile caruia s-a renuntat dupa ratarea calificarii in play-off-ul Ligii I. "FC Dinamo Bucuresti anunta prin intermediul site-ului oficial…

- Gigi Multescu (66 de ani) a fost favorit sa preia postul lui Vasile Miriuta pe banca lui Dinamo. Tehnicianul a discutat cu sefii "cainilor" si i s-a promis ca luni va fi chemat la runda decisiva de negocieri, dar planurile sefilor din Stefan cel Mare s-au schimbat si Florin Bratu (36 de ani) a batut…

- Adrian Mutu il condamna si pe Vasile Miriuta dupa ce Dinamo a ratat calificarea in play-off. "Cine da vina pe mine si pe Cosmin Contra cauta scuze care nu stau in picioare. S-au disputat de atunci 19 meciuri in care Vasile Miriuta avea timp sa redreseze clasamentul, sa ajunga chiar pe primul…

- "Daca pierdeam, luam trenul spre Budapesta", spunea Miriuta dupa meciul de infarct de la Chiajna, castigat cu 4-3. Ulterior, "cainii" au facut egal cu FCSB si au pierdut la Astra, ratand play-off-ul. O contraperformanta rusinoasa in istoria recenta a gruparii din Stefan cel Mare, care nu putea trece…

- Cum a reacționat MM Stoica dupa ce Dinamo a ratat play-off-ul. Dinamo a ratat calificarea in play-off-ul Ligii I, dupa ce a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), de echipa Astra Giurgiu, in etapa a 26-a a Ligii I . MM Stoica se bucura ca Dinamo a ramas in afara play-off-ului.…

- Dinamo a ratat calificarea in play-off-ul Ligii 1, dupa ce a fost invinsa de Astra, 0-2, și a terminat sezonul regulat pe locul 8. Deși aveau nevoie de egal sau de victorie, jucatorii lui Dinamo a avut avut o evoluție extrem de slaba. Jucatorii Astrei au controlat jocul și au avut marile ocazii. ...

- Vasile Miriuța va fi demis de Dinamo. Patronul Ionuț Negoița nu mai așteapta meciul de joi, de la Craiova, din sferturile Cupei Romaniei. Negoița va avea o discuție cu antrenorul duminica, dar decizia e luata: Miriuța, aut! ”Bomba nucleara a cazut, vedeți maine cine mai iese de sub darmaturi”, a spus,…

- Dinamo a pierdut meciul cu Astra, scor 0-2, și a ratat calificarea in play-off-ul Ligii 1 (VIDEO, FOTO și CRONICA AICI). Lucrurile pot sa o ia la vale complet. Baieții antrenați de Miriuța scriu o pagina neagra in istoria clubului din "Ștefan cel Mare". Dinamo a ratat calificarea in play-off, terminand…

- Ovidiu Hategan si Istvan Kovacs vor arbitra partidele CSM Poli Iasi – FC Viitorul si Astra Giurgiu – Dinamo, programate sambata, la ora 19.45, in ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I, partida in urma careia se vor stabili ultimele trei echipe calificate in play-off.Arbitrii si observatorii…

- Presedintele Consiliului de Administratie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat, miercuri, ca fundasul Ionut Nedelcearu va pleca in Rusia, la formatia Ufa, locul 6 in campionatul rus de fotbal."Politica nu e de a vinde absolut orice, politica pe care am anuntat-o este de a ne asigura stabilitatea…

- Alexandru David, președintele celor de la Dinamo, nu dispera dupa ce Dinamo și-a vandut cel de-al treilea capitan in decurs de doua luni. Ionuț Nedelcearu a fost cedat la Ufa, in Rusia. "E adevarat, maine dimineața Nedelcearu pleaca de la Dinamo. Politica nu este de a vinde absolut orice, politica…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Vasile Miriuta, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa este capabila sa invinga Concordia Chiajna si sa isi pastreze sansele de calificare in play-off-ul Ligii I, lupta din care considera ca Astra Giurgiu a iesit cu bine, dupa ce a castigat, vineri,…

- Astra Giurgiu a invins, vineri, pe teren propriu, echipa Gaz Metan Medias, scor 4-3 (3-1), intr-un meci contand pentru etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. Gratie acestei victorii, giurgiuvenii au acumulat 41 de puncte si si-au consolidat pozitia a patra in clasament. Echipa lui Edi Iordanescu are un avans…

- Remiza in "Stefan cel Mare": Dinamo si CSU Craiova au incheiat la egalitate, scor 2-2, partida contand pentru etapa cu numarul XXIII a Ligii 1 la fotbal. Desi au condus in doua randuri, oltenii au plecat doar cu un singur punct din Capitala.

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, e convins ca pentru echipa sa ar fi o tragedie daca nu s-ar califica in play-off-ul Ligii 1, insa se teme și de faptul ca stadionul Ștefan cel Mare nu va fi plin la jocul cu CSU Craiova. "Murim cu totii. E clar ca va fi o explozie daca nu prindem…

- Alexandru Mitrita considera ca CS U Craiova este favorita in derby-ul cu Dinamo, programat duminica, de la ora 20:45, in "Stefan cel Mare", si este sigur de victorie, cu conditia ca el si coechipierii sa puna in practica ideile tactice ale lui Mangia. „Trebuie sa intram suta la suta pregatiti,…

- Rivaldinho, la ȚSKA Sofia. Brazilianul s-a despartit de Dinamo si a semnat oficial cu Levski Sofia, din Bulgaria. Contractul cu nou sa echipa se intinde pe doua sezoane si jumatate. Atacantul si-a reziliat de comun acord contractul cu gruparea din Stefan cel Mare. Brazilianul a marcat doar sase goluri…

- Ionel Danciulescu, managerul lui Dinamo, a reactionat la scurt timp dupa scandalul de la meciul cu Aris Limassol, castigat de "caini" cu 5-0 dupa o serie de evenimente care au atras suspiciuni. Oficialul din Stefan cel Mare a dezvaluit ca cipriotii au decis sa abordeze meciul…

- Primul meci amical din cadrul stagiului de pregatire pe care Dinamo il efectueaza in Cipru, cu Aris Limassol, programat joi la Limassol, a fost amanat din cauza instabilitatii atmosferice, anunta gruparea bucuresteana. Partida cu Aris Limassol, ocupanta locului 13 in prima liga cipriota, se va disputa…

- Trei dintre cele mai importante formatii ale Ligii I s-au reunit dupa vacanta. 2018 nu pare sa fi adus insa nimic nou in „Stefan cel Mare“, unde saracia face ravagii in continuare. Patronul FCSB e si el neschimbat, in timp ce la Cluj se vede o strategie bine pusa la punct.

- Gaz Metan Mediaș s-a desparțit astazi de atacantul bosniac Bojan Golubovici. Atacantul de 34 de ani nu a mai dorit sa continue la Mediaș și a solicitat conducerii rezilierea contractului, anunța gazistul.ro. Golubovici a venit la Mediaș la inceputul acestui sezon, dar a avut evoluții dezamagitoare.…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul este calificarea in play-off-ul Ligii I si a precizat ca formatia sa mai are "4 finale" de disputat in sezonul regulat, cu CSU Craiova, Concordia Chiajna, FCSB si Astra Giurgiu, pe care…

- Adam Nemec e dorit de Gigi Becali la FCSB, insa președintele lui Dinamo, Alexandru David, spune ca atacantul de 32 de ani va pleca din Ștefan cel Mare doar pentru 10 milioane de euro. "Patronul de la FCSB aduce vorba de Nemec in fiecare saptamana de cand a intrat Nemec in ultimele sase luni de contract.…

- Ionut Negoita si avocatul sau, Valentin Cristian Gheorghita, au fost trimisi in judecata, vineri, pentru complicitate la bancruta frauduloasa, respectiv bancruta frauduloasa, in dosarul ce vizeaza insolventa clubului Dinamo, anunta Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB). Procurorii…

- Inaintea meciului cu Poli Timisoara, in care formatia din Stefan cel Mare si-a jucat ultima sansa pentru calificarea in play off-ul Ligii I, antrenorul echipei Dinamo, Vasile Miriuta si-a facut de cap intr-un mall din Capitala.

- Diseara cade cortina peste sezonul fotbalistic de toamna intern, odata cu meciurile FC Voluntari – Sepsi (ora 17) și Poli Timișoara – Dinamo (20). Ambele sunt importante pentru ambii poli ai clasamentului, in afara trupei din Ștefan cel Mare, angrenata in cursa pentru un loc de play-off, celelalte trei…

- Hagi incinge derby-ul dintre FCSB și Viitorul, programat duminica, de la ora 20:00, in etapa a 22-a din cadrul Ligii 1. Sezonul trecut, Viitorul a iesit campioana pe teren, dar FCSB a facut apel la TAS. Nu i-a picat prea bine lui Hagi care inca nu a lasat in spate momentul Hagi le-a batut din nou obrazul…