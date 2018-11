București Proteste 1 decembrie. Unde se anunța manifestații. In București au fost anunțate, pe rețelele de socializare, proteste de amploare in Piața Victoriei, sambata dupa-amiaza. Pe Facebook s-a facut și un apel catre cei care merg la defilarea de la Arcul de Triumf, sa se intoarca cu spatele in momentul in care vor defila jandarmii in semn de protest manifestația diasporei din 10 august. In replica, Jandarmeria a declarat ca astfel de gesturi ofenseaza statul roman: „Acești jandarmi poarta drapelul Romaniei, poarta drapelul de lupta al unitații din care fac parte și au pe haine stema…