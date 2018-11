”Pentru ca Romania de azi sa ramana acolo unde ii este locul, adica in Uniunea Europeana, este, insa, nevoie sa scape de grupul infracțional care a ajuns la conducerea ei și vrea sa o scoata in decorul Europei”, se arata in anunțul postat pe Facebook . ”De 1 Decembrie, venim in Piața Victoriei sa strigam doua lucruri: La mulți ani, Romania! și Demisia! Aceasta țara merita mai mult decat un Guvern incompetent și toxic, a carui unica misiune este sa il scape pe Liviu Dragnea de pușcarie”, mai arata cele doua comunitați. Anunțul a fost postat la o zi dupa ce Comisia Europeana a facut public raportul…