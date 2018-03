Se anunta o sedinta a CSAT, pentru saptamana viitoare

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Prezidentiala anunta ca, marti, 20 martie, la ora 12.00, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), fiind discutate chestiuni de securitate nationala din perspectiva activitatii pe 2017, dar si privind obiective pentru 2018.

- Ye Jianming, proprietarul companiei China Energy Fund Committee (CEFC), cu sediul in Shanghai, a fost arestat preventiv la inceputul lunii martie, au declarat surse citate de publicatiile Caixin si South China Morning Post. Arestarea lui Ye Jianming a fost ordonata direct de presedintele Chinei,…

- Presedintele PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a anuntat ca la nivelul conducerii de partid s-a luat decizia de a recomanda membrilor Guvernului si Parlamentului sa nu participe la sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata de catre Igor Dodon.

- Liderul PSD da de inteles ca social-democratii vor face un comentariu pe subiectul propuneriifacute de ministrul Justitiei, vizeazand revocarea sefei DNA, abia dupa ce de la Cotroceni va fi comunicata hotararea presedintelui, cel despre care se stie ca are ultimul cuvant in aceasta privinta. “Dupa ce…

- Liviu Dragnea a precizat, marti, ca a mers la Cotroceni saptamana trecuta, in final, pentru ca a fost nevoit sa iși schimbe strategia, intrucat a fost votat un nou Guvern. "Am spus ca nu mai merg, dar a fost votat un alt Guvern și mi-am schimbat strategia. Am discutat cu președintele despre…

- Sindicatul Polițiștilor Europeni ”Europol” aduce in atenția președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, dar și a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), problema lipsei polițiștilor de pe strazile Romaniei pe toata durata unei zile, așa cum o cere legislația. Cosmin Andreica, liderul respectivei organizații…

- Sedinta la PSD Constanta. Conducerea PSD Constanta a invitat toti presedintii de organizatii din judet la o prima intalnire din acest an. Presedintele organizatiei, Felix Stroe declara saptamana trecuta pentru ZIUA de Constanta ca si a propus sa stranga randurile partidului si sa pregateasca Congresul…

- In aceasta ședința, consilierii județeni ai PNL au dorit sa inițieze un proiect de hotarare pentru schimbarea din funcție a lui Marian Oprișan. Președintele CJ Vrancea i-a acuzat pe doi parlamentari ai PNL, Catalin Toma și Ion Ștefan, ca au purtat negocieri cu Liviu Dragnea, in așa fel incat la Vrancea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pornit un razboi pe viața și pe moarte cu șeful SPP, Lucian Pahonțu. Pentru ca s-a cerut inclusiv intervenția Parlamentului, Comisia de Aparare din Senat a cerut, prin vocea președintelui Marcel Vela, audierea lui Liviu Dragnea.Reuniți in ședința, senatorii…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca va discuta cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, constituirea unei comisii speciale pentru SPP, catalogand invitarea sa in Comisia de Aparare o gluma politica, dupa ce PNL ar fi votat politic sa fie audiat. "Am inteles ca…

- Pavel Filip a anuntat ca va participa la sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata de catre Igor Dodon. Desi presedintele tarii a dispus intrunirea Consiliului pentru a lua atitudine fata de actiunile unionistilor „indreptate impotriva suveranitatii, independentei si integritatii teritoriale…

- Procurorii "verifica posibila implicare a SPP in activitatea Guvernului" Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Foto: Agerpres Parchetul General a început verificari dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu ca s-ar fi implicat…

- Igor Dodon a dispus convocarea de urgența a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), pentru ca sa se ia „atitudine cu privire la acțiunile îndreptate împotriva suveranitații, independenței și integritații teritoriale a R. Moldova”. Președintele face referire…

- Premierul a nuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. "Inca de luni seara, am transmis Serviciului de Paza și Protecție ca nu vreau sa beneficiez de protecție. Ințeleg ca toți miniștrii au aceasta opțiune și am comunicat deja acest lucru.…

- Așadar, miniștrii care altadata erau insoțiți de SPP, inclusiv la ședințele de guvern, astazi nu mai sunt la Palatul Victoria. Demnitarii aflati in competenta Serviciului de Protectie si Paza (SPP), prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), nu pot face obiectul protectiei…

- La doar doua zile de cand au depus juramantul la Cotroceni, premierul Dancila si membrii Cabinetului sau s-au intalnit in prima sedinta de Guvern, in noua formula. Sedinta e programata sa inceapa la ora 11. Este o reuniune cu atat mai importanta, cu cat se asteapta ca oficialii guvernamentali sa gaseasca…

- Cabinetul Dancila isi poate incepe activitatea, odata ce a trecut de votul Parlamentului, iar apoi premierul si ministrii au depus juramantul, la Cotroceni. In prezenta sefului statului si a celor doi presedinti al Camerelor Parlamentului, prim-ministrul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau,…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, la Libertatea live, ca a avut o pozitie diferita privind consultarile de la Cotroceni pentru formarea guvernului fata de cea a presedintelui Klaus Iohannis, adaugand insa ca relatia liberalilor cu presedintele este una de parteneriat.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. Citeste si: DOCUMENT…

- Componenta cabinetului condus de premierul desemnat Viorica Dancila va fi adoptata vineri prin vot de conducerea PSD, a anuntat presedintele partidului, Liviu Dragnea citat de Agerpres.ro. Azi a fost sustinut in unanimitate ca vineri sa ne vedem la ora 11,00, sa adoptam prin vot componenta cabinetului,…

- Depunerea declaratiei 600 privind veniturile asupra carora se vor declara si plati contributiile la pensii si de sanatate pentru veniturile extra salariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 1 martie 2018, a anuntat presedintele PSD Liviu Dragnea citat de RomaniaTV.net. Presedintele…

- O noua ședința de judecata în procesul dintre fostul președinte român Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova, are loc luni, la Judecatoria Chișinau. Liderul Partidului Unitații…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sambata impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nordul Siriei, in contextul in care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat "in situatie de legitima aparare"…

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- Dupa circa 25 de minute in care delegatia PSD-ALDE au fost fata in fata cu primul om in stat, in cadrul consultatilor de la Cotroceni, convocate de Klaus Iohannis ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose, Liviu Dragnea a prezentat concluziile intrevedererii si convingerea ca sunt “suficiente argumente…

- Dupa ce in prima faza si-a anuntat decizia pe o retea de socializare, Valentin Riciu a facut noi mentiuni pe tema plecarii sale din cadrul Cabinetului ministrului Afacerilor Interne – de aceasta data miercuri dimineata, chiar de la sediul MAI. Consilierul demisionar al lui Carmen Dan sustine ca a aflat…

- Astfel, potrivit Romania TV, cei din ALDE au votat pentru propunerae Vioricai Dancila pentru funcția de premier al Romaniei, dupa demisia lui Mihai Tudose. Votul a fost in unanimitate. Astfel, delegația PSD și ALDE se vor deplasa cu o singura propunere de premier la Cotroceni, in persoana…

- Prim-ministrul nipon a ajuns in aceasta dupa-amiaza la Palatul Cotroceni. L-a intampinat presedintele Iohannis, in Holul de Onoare de la Cotroceni. Klaus Iohannis si inaltul oaspete japonez, Shinzo Abe, s-au retras apoi pentru convorbiri – in prima faza private, iar apoi oficiale. In jurul orei 17 si…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni cu solicitarea de declansare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregatit sa isi asume guvernarea. ”Obiectivul nostru este ca PSD…

- Cum Mihai Tudose si-a inaintat demisia, urmare a sedintei de luni a Comitetului Executiv Natonal PSD in care a ramas fara sprijinul partidului, social-democratii urmeaza sa se intalneasca din nou, in doar cateva zeci de minute, pentru a dezbate pe marginea nominalizarii de prim-ministru, cu care vor…

- Un senator din vestul tarii ar putea fi noul premier al Romaniei. Este vorba despre aradeanul Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii. Potrivit newsar.ro , tabara Dragnea ar fi decis retragerea sprijinului politic pentru actualul prim-ministru, iar cel care ar urma sa ocupe aceasta funcție ar fi…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat pentru AGERPRES ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita "pentru echilibru", sustinand necesitatea stabilirii unor "limite de competenta ale guvernului si ale partidului"."La sedinta de astazi,…

- Presedintele republicii a estimat ca Franta trebuie sa ia exemplul Italiei care si-a inscris deja arta de a face pizza in patrimoniul imaterial al umanitatii. ”Franta este o tara a excelentei in domeniul panificatiei iar traditionalele baghete sunt apreciate si dorite in lumea intreaga. Trebuie deci…

- Noii membri ai Guvernului, pe care președintele Igor Dodon a refuzat sa-i numeasca, au depus juramantul la reședința de stat, dupa ce respectivul decret a fost semnat de președintele Parlamentului, Andrian Candu.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al social-democratilor, ca senatorul Ioan Deneș este propunerea pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor. „Am avut o sedinta a Comitetului Executiv National, pe care am convocat-o saptamana trecuta,…

- La sedinta CSM urmeaza sa vina si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, astfel ca cei doi oficiali ai statului roman urmeaza sa se intalneasca, dupa o perioada de timp in care șeful statului l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției ca l-a ocolit in perioada elaborarii și dezbaterii Legilor…

- Klaus Iohannis urmeaza sa fie prezent la prima sedinta de plen a CSM-ului din 2018. Pe agenda publica a sefului statului, afisata pe site-ul Presedintiei, se mentioneaza ca vineri dimineata, incepand cu ora 10, Klaus Iohannis se va afla la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Concret, primul…

- Primul om in stat a semnat, in aceasta a treia zi a saptamanii, decretele de promulgare a Legii bugetului de stat si, respectiv, a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. Un anunt in acest sens a fost facut, dinspre Cotroceni, in prima parte a zilei, prin intermediul unui scurt comunicat,…

- Handbal Club Zalau s-a clasat pe locul trei la turneul desfasurat in Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”, in ultimele zile din 2017, intitulat “Cupa Consiliului Judetean Salaj”. SCM Craiova a fost echipa care a castigat competitia, iar pe pozitia secunda s-a situat HCM Ramnicu Valcea, ultimul loc fiind…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca nu are acces la dosarul Tel Drum, dosar in care este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, desi a solicitat acest lucru.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa doua-trei saptamani de intense investigații, purtatorul de cuvant SRI ne face o informare de o importanța cardinala. Legata de proveniența faimosului dispozitiv de interceptare montat in locuința ministrului de Interne Carmen Dan. Dezvaluirea este pe masura dimensiunii,…

- Aflat la Parlament si raspunzand unor intrebari ale presei, Mihai Tudose a facut referire si la ultima data in care a stat de vorba cu primul om in stat. “Ultima data am vorbit cu dl presedinte la CSAT, atunci a fost si discutia despre Buget”, a dezvaluit premierul. Ultima sedinta a Consiliului Suprem…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca senatorul PMP Gheorghe Baciu, care a votat Legea ANI, menita „sa stearga cu buretele” incompatibilitatile alesilor constatate intre anii 2007-2013, nu va fi sanctionat, desi PMP a anuntat ca nu va vota proiectul.

- Președintele țarii, Igor Dodon a reacționat negativ la remanierile propuse in cadrul Guvernului. Șeful statului a scris pe pagina sa de facebook ca persoanele propuse sunt oportuniste si lipsite de profesionalism.

- Sunt din nou imagini reprobabile din Parlament, mai exact din plenul Senatului, in plina sedinta in care se dezbat legile Justitiei. Doar ca intrunirea senatorilor a luat o pauza neprevazuta. Nu si in cazul transmisiunii live facute pe Facebook, dupa modelul in care reprezentantii USR si-au obisnuit…