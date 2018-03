Stiri pe aceeasi tema

- Se anunta o noua criza a medicamentelor, care ar putea afecta aproape 3 milioane de romani. Ministerul Sanatatii vrea sa modifice din nou politica de tarifare, iar producatorii sustin ca asta ar putea duce la disparitia de peste piata a peste 120 de medicamente.

- "Legea salarizarii unice prevede o crestere a salariului de incadrare care poate ajunge pana la 170%, dar si o limitare a sporurilor acordate angajatilor din sistem la 30% la nivel de ordonator principal de credite, care trebuie respectat. Este pentru prima oara cand salariile de incadrare cresc…

- In urma avertizarii meteorologice emise de INMH pentru perioada urmatoare, Ministerul Sanatatii a solicitat astazi directiilor de sanatate publica sa ia toate masurile care se impun pentru rezolvarea situatiilor speciale cauzate de conditiile meteorologice nefavorabile, informeaza Ministerul Sanatatii.…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi a declarat, joi, ca, fara masuri rapide, criza imunoglobulinei poate reaparea in orice moment, iar Ministerul Sanatatii trebuie sa pregateasca in cel mai scurt timp o licitatie nationala, la pretul pietei, realizata de Unifarm. "Un pret corect pentru…

- Membrii Consiliului Național al Federației SANITAS din Romania, reuniți in ședința extraordinara pe 12 martie, ”au luat act de acumularea din ce in ce mai rapida a nemulțumirilor angajaților din sanatate și asistența sociala, legate de discriminarile salariale practicate de actuala guvernare; au analizat…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca in perioada 07-26 martie 2018, sunt așteptate dosarele de nominalizare pentru Gala Premiilor in Sanatate 2018, ediția a V-a.

- Viorica Dancila a spus ca important este ca a fost rezolvata aceasta problema. "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii…

- Ministerul Sanatații a lansat in dezbatere publica proiectul privind inființarea cabinetelor medicale mobile. Potrivit documentului, cabinetele și unitațile mobile vor fi autorizate de catre direcțiile de sanatate publica iar ministerul spera ca prin acest demers va crește gradul de acces al populației…

- Un distributor de produse medicale acuza autoritatile ca, desi a instiintat inca de la finalul anului trecut Ministerul Sanatatii ca poate asigura necesarul de imunoglobulina in Roma...

- Distributorul de produse medicale Torus Pharma sustine ca a instiintat in urma cu doua luni Ministerul Sanatatii ca pot aduce in Romania cel putin 10.000 de flacoane de imunoglobulina, insa autoritatea competenta nu a raspuns oficial solicitarii, informeaza compania.

- Apel disperat al autoritatilor romane catre comunitatea internationala in criza imunoglobulinei, medicament vital pentru viata a sute de pacienti diagnosticati cu imunodeficienta primara. Fara nici macar o singura doza de ser in depozite, Ministerul Sanatatii au decis sa declanseze mecanismul de protectie…

- Vesti bune pentru ONG-uri! Cota din impozitul pe venit care poate fi directionata catre asociatii va fi majorata Cota din impozitul pe venit datorat pe care contribuabilii o pot directiona catre o organizatie non-guvernamentala, ”in special” catre asociatiile si fundatiile din domeniul sanatatii,…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente (PRIMER) a contactat atat Ministerul Sanatatii cat si Guvernul in incercarea de gasi solutii pentru medicamentele deficitare, cum este imunoglobulina, dar autoritatile nu au raspuns, a declarat pentru MEDIAFAX Dragos Damian, CEO Terapia Cluj.

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta, luni seara, ca a luat decizia de a declansa mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit joi seara la Antena 3 despre maririle salariale. „La profesori vor crește cu 20% salariile fața de nivelul lunii ianuarie 2018(...). Sanatatea și educația sunt prioritare”, a spus ministrul. De asemenea, din martie 2018, s-au majorat salariile si in sistemul…

- Ministerul Sanatatii (MS) a transmis recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in ceea ce priveste preventia si tratamentul afectiunilor cauzate de temperaturile extrem de scazute.

- Cel mult 5.000 de persoane care activeaza in domeniul Sanatatii au pierdut la salariu sume cuprinse intre 186 si 1.000 de lei, a declarat, luni, Leonard Barascu, presedintele Federatiei Sanitas, la finalul Consiliului National al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia.…

- "Scaderi salariale in domeniul Sanatatii au fost inregistrate in cazul celor care cu functii mari. Aici este vorba despre sefii de centre din asistenta sociala, de personalul din DSP-uri, functionarii publici si cei din conducere. Am mai avut probleme cu directorii economici din spitale, cu directorii…

- Protocolul de prescriere a tratamentelor fara interferon acordate gratuit pacienților cu Hepatita C, in baza contractelor cost-volum-rezultat derulate de CNAS pana la finalul lunii mai 2018, a fost simplificat și clarificat, astfel incat medicii prescriptori sa poata oferi tratamente tuturor pacienților…

- Deputatul PSD Dambovița, Carmen Holban, membru in Comisia pentru Sanatate si Familie a Camerei Deputaților, a venit in cadrul unei conferințe de presa și a vorbit despre setul de masuri din contractul cadru al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate pe anii 2018-2019. Potrivit deputatului PSD Dambovița,…

- Sindicaliștii solicita respectarea promisiunilor guvernamentale anterioare privind modificarile la Legea salarizarii unitare, in beneficiul angajaților din sanatate și asistența sociala. Zilele trecute, reprezentanții Biroului Operativ al Federației “Sanitas” s-au intalnit cu o echipa a Ministerului…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Cristian Grasu, a declarat, la sfarsitul saptamani trecute, ca producatorii de imunoglobulina au inceput sa solicite reinscrierea pe piata din Romania, criza acestor produse urmand sa se indrepte catre o rezolvare. „Au inceput sa ...

- Terapia cu urzici. Cinci boli de care poti scapa cu ajutorul acestei plante Datorita continutului bogat in vitamine, aminoacizi, saruri si alte substante benefi ce organismului, urzicile sunt recomandate in tratarea multor afectiuni, printre care astenia de primavara, bolile reumatice sau hipertensiunea…

- Un reprezentant al Confederației Meridian a intrat in stop cardiorespirator la finalul negocierilor cu ministrul Sorina Pintea, pe tema acordarii sporurilor, in contextul schimbarilor legislative. Sindicaliștii din Sanatate au avut, luni, o prima intalnire cu noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea,…

- In urma parteneriatului dintre administrația locala din Șelimbar, prin Serviciul Public de Asistența Sociala, Autoritate tutelara și Stare Civila și Ministerul Sanatații, aproape 1500 de locuitori ai comunei au beneficiat de instruiri cu privire la planificarea familiala, un stil de viața sanatos, activitați…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a admis ca exista categorii de personal care vor avea un salariu scazut odata cu intrarea in plata a salariilor pe noua grila impusa de Legea salarizarii unitare.”Salarii mai mici exista, dar sunt ajustari care trebuiau facute pentru ca vorbim despre o lege…

- Aceasta a declarat ca ministerul condus de Sorina Pintea trebuie sa elaboreze un regulament de sporuri, astfel incat veniturile salariaților din Sanatate sa creasca de la 1 martie. Printre categoriile de salariați care s-au declarat nemuțumiți de efectele Legi Salarizarii și ale așa-zisei „revoluții…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Ministerul Sanatatii urmeaza sa elaboreze un regulament de sporuri, impreuna cu sindicatele, pentru angajatii care lucreaza in Sanatate. "Daca nici in Sanatate nu sunt multumiti, nu stiu ce sa mai spunem, pentru ca acolo stiti…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut miercuri ca salariile sunt calculate gresit de catre departamentele de Resurse Umane, deoarece se interpreteaza gresit legea. „Daca nici cei din Sanatate nu sunt multumiti, nu stiu ce sa mai spun, pentru ca acolo stiti foarte bine ce majorari salariale…

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- Ministerul Sanatatii mai spune ca pentru tratamentul imunodeficientelor secundare, pana la finalul acestei saptamani vor mai fi achizitionate 2.200 de flacoane de Pentaglobina. Discontinuitatile aparute anul trecut in aprovizionarea cu imunoglobulina, cauzate de retragerea de pe piata a unor…

- Ministrul Sanatatii spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie imbunatatit, dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona.Ea afirma ca preventia…

- Sorina Pintea, propunerea pentru portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica Dancila, a primit aviz favorabil in comisiile reunite de sanatate din Parlament, scrie hotnews.ro . Sorina Pintea a subliniat ca “trebuie sa punem pacientul in centrul sistemului” si ca solutiile pe termen mediu…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea si…

- Varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor si consultarilor cu organismele profesionale…

- Cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala a acestora sunt noutati ale Contractului-cadru pe anul 2018 fata de cel pe anul 2017 (a carui aplicabilitate…

- Ministerul Sanatatii (MS) a solicitat, luni, directiilor de sanatate publica sa ia toate masurile pentru rezolvarea situatiilor speciale cauzate de conditiile meteorologice nefavorabile. Oficialii ministerului au cerut evaluarea numarului de bolnavi care necesita transport in vederea efectuarii dializei,…

- In Romania sunt anual peste 5.000 de cazuri noi de cancer mamar , iar cele mai multe femei cu acest diagnostic trec printr-o intervenție de extirpare a unui san. Printre cazurile noi sunt și studente de 18-19 ani, lucru care acum 40-50 de ani era de neconceput. Deși Romania a dezvoltat un subprogram…

- Criza din sistemul de sanatate din Marea Britanie se agraveaza. 95 la suta din paturile din spitale sunt ocupate, iar pacientii adusi cu ambulanțele sunt consultati pe culoare. "Aici e spitalul "Heartlands" din Birmingham si sunt... una, doua, trei...

- Casa de Sanatate, supusa în ultimele saptamâni unui tir de critici din partea medicilor de familie, dar și din partea pacienților, a redactat un set de propuneri pentru rezolvarea nemulțumirilor.

- Ministerul Sanatații se ascunde in spatele procedurilor și trateaza cu sictir maxim Timișoara in problema Institutul Regional Oncologic. Cat credeți ca poate dura o licitație pentru gasirea unui proiectant? Oricat de neverosimil ar parea, undeva... spre doi ani! Sunt șanse minime ca șantierul sa inceapa…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu va fi doatat cu un nou aparat de rezonanța magnetica dar și de un tomograf. Achiziționarea noii aparaturi va fi posibila dupa ce Ministerul Sanatații a incheiat un contract in valoare de 250 de milioane de euro cu Banca Mondiala. Noile achiziții vor vor ajunge…

- 2,5 milioane de bolnavi nu pot beneficia de servicii medicale gratuite Foto: radiocluj.ro. La nivel national, aproximativ 88% dintre medicii de familie au semnat prelungirea de contract cu casele de asigurari de sanatate, însa aproape 1.400 refuza înca sa faca acelasi lucru. Astfel…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca, incepand de joi, directiile de sanatate publica vor controla toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, decizia venind dupa ce, la nivel national, au aparut aviziere cu mesaje impotriva vaccinarii.

- Casa de Asigurari de Sanatate a județului Alba a reușit sa gestioneze situația tensionata provocata in aceste zile de refuzul unor medici de familie de a semna contractele adiționale cu scopul de a obține o finanțare mai mare de la Ministerul Sanatații, incepand cu anul 2018. Din cei 196 de medici de…

- Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue activitatea in Guvern.Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Centrul Operativ de Urgența al Ministerului Sanatații colaboreaza cu Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr. Matei Balș” pentru redirecționarea cu prioritate a pacienților care necesita ventilație mecanica catre alte spitale , situația urmand sa fie rezolvata pana in 8 ianuarie, anunța Ministerul…

- Medicii de familie din Cluj vor consulta pacientii, mai ales pe cei cu boli cronice si cazurile care constituie urgente, dar nu vor elibera retete si trimiteri medicale, prin acest comportament ei dorind sa se ralieze la protestul de la nivel national, care are ca scop determinarea unei renegocieri…

