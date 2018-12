Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea "Vestelor Galbene", care protesteaza fata de majorarea preturilor la carburanti si fata de erodarea nivelului de trai din Franta, a capatat o amploare nationala si afecteaza perspectivele Administratiei de la Paris, condusa de presedintele Emmanuel Macron, comenteaza Financial Times.

- Autoritațile din Franța se pregatesc pentru un nou episod al manifestațiilor in centrul Parisului. De aceasta data, pe langa "vestele galbene" vor protesta liceeni, studenți, agricultori, lucratori de la ambulanța, iar transportatorii rutieri amenința cu o greva

- "Cred ca ne indreptam spre situația lui de Gaulle, dat tot jos de proteste acum 50 de ani. Deci in acesta direcție ne ducem. Macron, inventat in laborator, propulsat de elitele multinaționale, a fost o poveste de succes, dupa care povestea se prabușește, avem aceste revolte fara precedent. Ele au…

- Premierul francez Edouard Philippe, a declarat joi ca peste 89.000 de membri ai fortelor de ordine vor fi mobilizati sambata in Franta, dintre care 8.000 la Paris, in cadrul unei noi zile de mobilizare a’Vestelor galbene’, relateaza AFP. Douasprezece vehicule blindate ale jandarmeriei (VBRG) vor fi…

- Guvernul va desfasura 'mijloace exceptionale' in plus fata de cei 65.000 de politisti si membri ai fortelor de ordine mobilizati sambata in Franta, in cel de-al patrulea weekend de manifestatii ample organizate de 'vestele galbene', a anuntat joi, in Senat, premierul Edouard Philippe,…

- Proteste majore au fost inregistrate in Franta, in ultimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anuntase ca va scumpi carburantii. Potrivit publicatiei Le Monde si postului France Info, cresterea taxei pentru carburanti va fi suspendata. Premierul Edouard Philippe este asteptat sa anunte…

- Autoritațile din Franța au utilizat gaze lacrimogene, grenade cu zgomot asurzitor si lumina orbitoare și tunuri cu apa impotriva „vestelor galbene” care au incercat, sambata, sa treaca de cordoanele de securitate de pe Champs Elysees. Scumpirea benzinei a generat panica in Franța și mișcari serioase…