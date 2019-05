Se anunta noi ploi, descarcari electrice si vijelii, pana vineri seara Instabilitate atmosferica se mentine pana catre final de saptamana, mai exact pana vineri seara tarziu. In acest sens, meteorologii au ales sa actualizeze informarea meteo valabila deja, de aceasta data noul interval de valabilitate a mesajului despre vreme fiind 23 mai, ora 12 – 24 mai, ora 22. Perioada in care se asteapta episoade cu […] Se anunta noi ploi, descarcari electrice si vijelii, pana vineri seara is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

