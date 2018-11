Se anunta greva de avertisment la metrou, joi dimineata Nemultumiti de rezultatul negocierilor cu conducerea Metrorex, sindicalistii de la metrou anunta o greva de avertisment pentru joi dimineata. Mai exact pentru intervalul orar 04-06. In cazul in care nici intre timp nu se va ajunge la solutiile dorite, s-ar putea ajunge la greva generala, protest vehiculat pentru inceputul saptamanii viitoare. Amintim ca sindicalistii vor […] Se anunta greva de avertisment la metrou, joi dimineata is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

