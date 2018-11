Stiri pe aceeasi tema

- Luni. 5 noiembrie 2018. Ora 19:00. Soarele a fost acoperit de cea mai ravasitoare piesa a anului. Un „Soare negru” plin, puternic, stralucitor, dar totodata melancolic si induiosator. LORA lanseaza una dintre cele mai fascinante si luminoase piese ale anului. Single-ul „Soare negru” este compus de catre…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea ca, incepand de miercuri, 31.10.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) pana joi 01.11.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o…

- Dupa ce a lansat single-ul „Strada”, single extras de pe albumul „Gemeni”, Cabron revine cu piesa și clipul „Dayamay”. Versurile sunt scrise de Cabron, iar muzica este compusa de Mihai Andrei, in studiourile HaHaHa Production și lansata in coproducție cu Cat Music. In urma cu doua saptamani, artistul…

- Trupa pop din Chișinau, Septembrie Mai, lanseaza prima piesa din cariera cu videoclip, „Alco Goala”. Muzica și versurile sunt compuse de fondatorul proiectului, Marin Crețu, iar videoclipul este regizat de Maxim Chisinicean. „Septembrie Mai e trupa-sarbatoare. Prima piesa, „Alco Goala”, este o piesa…

- Miercuri seara, in cadrul unui concert-eveniment, trupa Jukebox a lansat alaturi de prieteni, artisti si oameni din media, single-ul „Am ce nu am”. Piesa, cu un sound fresh, s-a auzit in premiera pe scena clubului True Social Club alaturi de unele dintre cele mai iubite piese ale trupei. Pentru Alex…

- La o saptamana dupa lansarea primului single din acest an, „Aprinde scanteia”, piesa-manifest a generatiilor de tineri, Smiley a primit sute de mesaje de la oameni care s-au regasit in versurile cantecului: „Cu totii avem nevoie de incurajari, in conditiile in care totul in jurul nostru pare construit…

- Jose AM lanseaza „Lonely In The North”, primul sau single alaturi de Cat Music Spain, in colaborare cu Paul Damixie. Piesa este interpretata de Vizi Imre. Tot el este cel care a compus versurile, in timp ce muzica este compusa de Paul Damixie, Serban Cazan si Vizi Imre. „Ma bucura mult colaborarea cu…

- Onny a aparut in lumina reflectoarelor in 2014 cu un aer fresh pe piata muzicala romaneasca din acea perioada. Canta de mica si este pasionata de dans, de aceea piesele ei au o nota de energie aparte. Dupa o pauza de 2 ani, Onny aduce publicului roman piesa El Corazon, perfecta pentru zilele toride…